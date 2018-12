Poggi & Associati e Pedersoli con Route Capital Partners, Gianfranco Padovani (ex Vetriceramici e Zephir) e Vittorio Cereghini (ex Zephir) nell'acquisizione di una partecipazione di controllo in Barikell Srl

In data 12 dicembre 2018 Route Capital Partners, società di investimento di Milano fondata da Marco Ferrara, Nicola Carminucci e Giuseppe Altieri, ha acquisito, insieme agli imprenditori Gianfranco Padovani (ex Vetriceramici e Zephir) e Vittorio Cereghini (ex Zephir), il controllo di Barikell Srl di Modena attiva nell'ambito della progettazione, produzione e vendita di macchinari per le pavimentazioni industriali.

L'azienda è stata fondata nel 1972 e oggi realizza un fatturato superiore a 10 milioni di euro ed oltre il 20% di EBITDA. L'imprenditore originario, Luca Zivieri, manterrà una quota di minoranza e continuerà a gestire l'azienda.

L'attuale compagine societaria è stata assistita da Poggi & Associati in qualità di advisor degli investitori attraverso il partner Vittorio Melchionda, mentre per gli aspetti legali dell'operazione ha agito Pedersoli Studio Legale con il partner Luca Saraceni. Il dott. Stefano Lugli commercialista con studio a Modena e l'avv. Walter Pagani hanno assistito la precedente proprietà.