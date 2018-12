Willkie Farr & Gallagher LLP apre un nuovo ufficio a Palo Alto

Prosegue la crescita della law firm che in Italia ha sede a Milano e Roma come Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher.

Lo studio legale internazionale Willkie Farr & Gallagher LLP ha inaugurato nei giorni scorsi un nuovo ufficio a Palo Alto, in California, guidato dai partner Tiffany K. Lee and Matthew D. Berger provenienti da Paul Hastings.

Tra le recenti operazioni seguite dal nuovo team di Palo Alto, l'acquisizione di Sirtex per 1,4 miliardi, l'acquisizione della Leadbetter Golf Academies fondata dal leggendario coach David Leadbetter, oltre che nell'acquisizione nel corso del 2017 di Harman da parte di Samsung Electronic.

L'apertura a Palo Alto, nel cuore della Silicon Valley, avviene a due anni di distanza da quella di Houston e rafforza la presenza dello studio in un'area geografica di centrale importanza nei settori high-tech e delle relative operazioni di M&A, private equity e venture capital.

Willkie Farr & Gallagher LLP conta oggi oltre 700 avvocati distribuiti nelle sedi di NY, Washington, Houston, Palo Alto, Londra, Parigi, Francoforte, Bruxelles, Roma e Milano. In Italia, lo studio opera come Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP ed è riconosciuto come uno degli studi di riferimento nel diritto d'impresa, soprattutto nel contesto di operazioni straordinarie.

A livello globale - commenta l'Avvocato Maurizio Delfino, managing partner in Italia - Willkie Farr & Gallagher LLP prosegue la strategia di crescita iniziata diverso tempo fa, e l'inaugurazione di questa nuova sede ne è un'ulteriore conferma. Lo Studio è diventato rapidamente un punto di riferimento in tutti i paesi in cui è presente ed i suoi professionisti sono altamente considerati dai clienti e dal mercato. Palo Alto ha una valenza strategica nello sviluppo dello studio e consentirà a tutte le sue sedi di beneficiare di una presenza autorevole in una delle aree a più alta crescita e densità di investimenti nel settore delle tecnologie.