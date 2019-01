CHIOMENTI E PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI ADVISOR DI KRYALOS SGR S.p.A. nell'acquisto di due immobili a Roma da InvestiRE

Chiomenti e Pirola Pennuto Zei & Associati hanno assistito Kryalos SGR, che agiva per conto del Fondo di Investimento immobiliare denominato "Honos", nell'acquisizione di due importanti immobili situati a Roma, nelle immediate vicinanze del Quirinale.

Chiomenti ha prestato consulenza legale a Kryalos SGR con un team guidato dal partner Umberto Borzi, coadiuvato dal senior associate Andrea Francesco Castelli e dall'associate Federica Baccigalupi.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha prestato assistenza fiscale a Kryalos SGR con un team composto dal Partner Francesco Mantegazza coadiuvato dal Junior Partner Andrea Brambilla.

Gli immobili sono stati ceduti dalla società InvestiRE SGR S.p.A. per conto del fondo denominato "INPGI Giovanni Amendola".

Più nel dettaglio, sono stati acquisiti l'immobile in Via del Quirinale, 21, conosciuto come "Palazzo Volpi", che è stato costruito nel corso del ‘600 ed è situato nel cuore del rione Monti, a circa 400 metri dal Quirinale e l'immobile di Via delle Quattro Fontane, 147, limitrofo a Palazzo Volpi. Ad oggi, entrambe le proprietà sono interamente locate ad IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.