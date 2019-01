Tavola Rotonda



l'Unione forense per la tutela dei diritti umani

presenta

la Scuola di alta formazione specialistica dell'avvocato internazionalista

I edizione, corso 2019/2020

In collaborazione con la Scuola Superiore dell'Avvocatura, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" e l'Università di Macerata

15.30 - Indirizzi di saluto

16.00 - Interventi

Anton Giulio LANA, Presidente dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani

Andrea SACCUCCI, Professore di diritto Internazionale presso l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli"

Maria Beatrice DELI, Professoressa associata di Diritto Internazionale dell'Economia presso l'Università del Molise

17.00 - Presentazione del corso

Sala Seminari

Cassa Forense

Via E. Quirino Visconti, 6-8

10 gennaio 2019

15.30- 17.30