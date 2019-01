Il linguaggio della Moda e del Food sbarca anche nel mondo del diritto

L'idea è venuta in mente all'avv. Barbara Pirelli, un avvocato quarantenne del Foro di Taranto(anche docente da 4 anni presso la Scuola Forense dell' Ordine degli avvocati di Taranto) che ha pensato bene di svecchiare "l'inamidato e formale" diritto dando un volto più moderno e creativo alla comunicazione giuridica via social.

L'avvocato Pirelli ha realizzato questa nuova comunicazione del diritto dando vita a rubriche giuridiche assolutamente originali.



Vediamo adesso come è nata l'idea e come si è sviluppata nel tempo.

Le idee creative dell'avv. Barbara Pirelli nascono in realtà in un periodo di profonda crisi professionale della stessa; crisi, in realtà, vissuta da anni dalla categoria forense.

Ma ricordando una citazione di Albert Einstein: " la crisi é la più grande benedizione per le persone e per le nazioni, perché la crisi porta progressi. "La creatività nasce dall' angoscia..."

Ed è esattamente questa l'esperienza personale vissuta dall' avv. Pirelli, la quale in un periodo di grande sconforto per il proprio futuro professionale ha provato a reinventarsi dedicandosi alla scrittura di articoli giuridici per alcuni noti siti giuridici tra cui Studio Cataldi( con cui collabora da anni) e recentemente ha scritto anche alcuni articoli per Diritto 24. Nel tempo,dunque, scrivendo di diritto ha cominciato ad appassionarsi all'informazione giuridica ed ha cominciato a comprendere che il diritto non doveva essere compreso solo dagli addetti al settore ma che poteva stimolare la curiosità anche dello studente, della casalinga, del pensionato ecc. Dunque, era necessario utilizzare un linguaggio e dei format più adatti per rendere il diritto fruibile a tutti.È proprio seguendo questo ragionamento logico che l'avv. Pirelli ha dato vita a rubriche giuridiche assolutamente originali come Diritto Pret a Porter, una rubrica giuridica illustrata con disegni eseguiti dall'avvocato, " I racconti giuridici di NONNA NORMA e Nonno Massi.MARIO, ovvero le sentenze raccontate ad un bambino; e poi ci sono le ultime creature come Snack di Diritto- sentenze tascabili( sentenze riassunte una ad una dall'avv. Pirelli) e la Costituzione take away, ovvero un articolo al giorno per ripassare la Costituzione.

Entrambe le rubriche vengono condivise quotidianamente su Facebook su vari gruppi giuridici e su moltissime bacheche,inoltre, le rubriche possono essere consultate sulle relative pagine Facebook.

L'originalità di quest ultime due rubriche sta nel fatto che si tratta di contenuti giuridici salvati in formato JPeg,quindi, facilmente salvabili sulla galleria del telefono e consultabili in ogni momento.

Questo è il primo esempio in Italia di comunicazione giuridica creativa che utilizza il linguaggio della Moda e del Food; inoltre, l'avv. Pirelli più di due anni fa ha dato vita ad un canale Youtube dove legge le sentenze, da lei riassunte, come fosse un notiziario giuridico.

La storia dell'avv. Pirelli è la storia di chi non si è arreso in un momento di difficoltà, trovando nella difficoltà una opportunità.

Un lait motiv dell'avvocato tarantino è: " per la felicità sempre DIRITTO .