LEGANCE CON MPS CAPITAL SERVICES PER IL FINANZIAMENTO DI INERGIA

Legance – Avvocati Associati ha assistito MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., la Corporate e Investment Bank del Gruppo MPS, nella strutturazione e concessione di un finanziamento a favore di Parco Eolico Salentino S. Maria D'Aurio S.r.l., società del Gruppo Inergia, in relazione ad un impianto eolico di potenza pari a circa 12 MW sito nel Comune di Surbo (LE).

Il Gruppo Inergia, nato nel 2003, una delle più importanti realtà nel settore energie rinnovabili nazionale, sviluppa, costruisce e gestisce impianti eolici e fotovoltaici in Italia e all'estero. Con una capacità di generazione annua di energia da vento e sole pari a circa 400 milioni di kWh, Inergia è in grado di soddisfare i consumi di oltre 140 mila famiglie e di evitare ad oggi l'emissione in atmosfera di circa 215.000 t/anno di CO2.

Legance ha assistito MPS Capital Services in relazione alle attività di due diligence legale e alla redazione e negoziazione della documentazione finanziaria, con un team guidato dal Senior Counsel Giovanni Scirocco, che ha visto coinvolti il Counsel Ivano Saltarelli, per gli aspetti relativi al diritto amministrativo, e il Senior Associate Antonio Gerlini e l'Associate Isabella Gisonna per i profili relativi alla due diligence e alla documentazione finanziaria. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal Counsel Francesco Di Bari.