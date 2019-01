De Berti Jacchia annuncia l'ingresso in qualità di Counsel di Raffaella Muroni

Raffaella Muroni è Professore associato di Diritto Processuale Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano ed è inoltre titolare della cattedra di Istituzioni di Diritto Processuale e del corso di Legal Clinics di Diritto Civile e Commerciale. È iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1999 e svolge prevalente attività consulenziale in materia processuale e arbitrale, oltre ad incarichi come arbitro e Presidente di Collegi arbitrali ad hoc o amministrati e di patrocinio davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Partecipa regolarmente da oltre vent'anni, anche in qualità di relatrice, a congressi in materia di diritto processuale e civile.

Raffaella è dal 1996 autrice di numerose pubblicazioni in materia arbitrale e processual-civile, di cui due lavori monografici: uno del 2008 sulla pendenza del giudizio arbitrale e uno del 2018 sull'azione ex art. 2932 c.c.

Roberto A. Jacchia, partner di De Berti Jacchia: "Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare l'evoluzione organica della nostra collaborazione e amicizia con la Prof. Raffaella Muroni, già in atto da diversi anni. L'ingresso di Raffaella come counsel dello studio rafforza i nostri legami con la comunità accademica, e ci fornisce un apporto prezioso nel contenzioso ordinario e arbitrale che presenta aspetti sofisticati di procedura e strategie processuali complesse, oltre che nel contenzioso di cassazione".