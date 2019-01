Dentons lancia il German Desk con il nuovo partner Carsten Steinhauer

Lo Studio Legale Dentons annuncia l'ingresso dell'avvocato Carsten Steinhauer in qualità di partner nel dipartimento di Corporate M&A e responsabile del German Desk.

L'avvocato Steinhauer, precedentemente partner in McDermott Will & Emery, si unisce a Dentons con il counsel Christian Fabricatore e l'associate Riccardo Narducci. Tutto il team sarà di base a Roma.

Il nuovo team avvierà il German Desk dello Studio in Italia. La Germania è storicamente il primo partner commerciale dell'Italia ed uno tra i principali investitori nel nostro Paese, le opportunità cross-border sono significative.

Da qui la decisione di lanciare questo Desk, affidandolo all'avvocato Steinhauer che vanta una ventennale esperienza nell'assistenza cross-border ad aziende tedesche che operano in Italia e conta fra i suoi clienti importanti imprese industriali, istituti bancari e assicurativi e fondi di investimento tedeschi. In Dentons, il nuovo partner potrà, inoltre, contare sulle sinergie con gli uffici di Monaco, dove già opera anche un Italian desk, Francoforte, Berlino e Dusseldorf, la cui apertura è prevista a breve.

L'avvocato Steinhauer si occupa di diritto societario e commerciale e ha maturato una profonda esperienza in operazioni di M&A e joint venture internazionali. E' riconosciuto per la sua expertise nel settore delle energie rinnovabili, nel quale si occupa di acquisizioni, vendite, sviluppo, costruzione e finanziamento di impianti di produzione e trasmissione di energia.

Federico Sutti, managing partner Italia di Dentons, ha commentato: "Con l'arrivo del gruppo di Carsten Steinhauer, Dentons riuscirà sicuramente a diventare uno degli studi di riferimento per le imprese tedesche, in Italia, consolidando al contempo una posizione di leadership nel settore Energy."

Carsten Steinhauer ha aggiunto: "Io e il mio team siamo entusiasti di unirci a una realtà così dinamica e visionaria come Dentons. L'approccio multidisciplinare unito alla presenza globale dello Studio e all'altissima qualità dei suoi professionisti ci permetterà di offrire un servizio integrato ai massimi livelli alla nostra clientela."