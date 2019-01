Gattai, Minoli, Agostinelli : i Professori Alberto Mazzoni e Duccio Regoli, con il loro team, entrano nello Studio rispettivamente con la qualifica di Of Counsel e di Partner

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners prosegue nel processo di crescita con l'ingresso di due professionisti di chiara fama e affermata esperienza, il Professore Emerito Alberto Mazzoni e il Professore Duccio Regoli, ad oggi Soci dello Studio legale Mazzoni Regoli Pagni.

Alberto Mazzoni, insieme al suo team di provata esperienza, rafforzerà l'area del Litigation, particolarmente nel settore dell'arbitrato internazionale, e metterà a disposizione la sua grande esperienza ed elevata competenza accademica, scientifica e professionale, anche delle altre componenti dello studio.

Alberto Mazzoni ha maturato questa esperienza sia in veste strettamente professionale, in particolare, quale arbitro in importanti procedimenti arbitrali internazionali e domestici, sia in veste istituzionale quale Capo Delegazione della Repubblica Italiana ovvero esperto facente parte di tale Delegazione nei gruppi di lavoro della United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) per più di vent'anni.

Inoltre, Alberto Mazzoni continua ad essere investito del prestigioso incarico conferito nel 2011 e rinnovatogli nel 2016 di Presidente dell'International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).

Proprio per avere la possibilità di dedicarsi ancor più a tali incarichi, alla produzione scientifica e a far crescere i collaboratori di studio, Alberto Mazzoni entra, per decisione condivisa, con il ruolo di Of Counsel, posizione che gli consentirà di modulare con il massimo di flessibilità il suo impegno all'interno dello Studio.

Duccio Regoli invece si dedicherà all'attività dello Studio in modo importante e con il massimo impegno compatibile con la sua attività accademica, non soltanto nella prestazione di servizi di consulenza corporate, ma anche nell' attiva partecipazione alla definizione e attuazione dei progetti di sviluppo che lo Studio ha in cantiere e a quelli che lo Studio deciderà di sviluppare per il prevedibile futuro.

L'attività professionale di Duccio Regoli sarà destinata a rafforzare l'assistenza alle società quotate e ai loro organi sociali e comitati interni in materia di corporate governance oltreché a sviluppare la sua practice di consulenza a investitori stranieri su operazioni di M&A e sulla contrattualistica di impresa con particolare riferimento alle industries media, digital e tlc.