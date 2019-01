nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Incontro a Milano alla luce del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Su iniziativa dell'ACM – Associazione Concorsualisti Milano, si tiene giovedì 24 gennaio, dalle ore 18.00, presso l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, Via Fontana 1 l'incontro sul tema "Novità della legge fallimentare: profili transfrontalieri". Intervengono Caterina Macchi, Magistrato del Tribunale di Milano e Giorgio Corno, avvocato in Monza, sollicitor (England and Wales) coordinati da Stefano D'Amora, dottore commercialista in Milano, consigliere ACM.

Come è noto la legge delega dettava i principi e i criteri direttivi per disciplinare la crisi dei gruppi d'impresa conformemente alle pratiche internazionali. La legge n. 155 del 2017, infatti, espressamente sanciva che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo dovesse tener conto della normativa dell'Unione europea e in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, della raccomandazione 2014 / 135 / UE della Commissione, del 12 marzo 2014, nonché dei principi della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (Uncitral).

"Il nuovo codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza in attesa di essere pubblicato in G.U. detta norme specifiche destinate ad affiancarsi al Regolamento 848/2015, in vigore dal 26 giugno 2017, laddove il medesimo Regolamento non trovi applicazione. Nasce, quindi, per la prima volta una disciplina interna relativa ai profili internazionali e transfrontalieri dell'insolvenza e della crisi di impresa che consente lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza di gruppo" sottolinea Stefano D'Amora.

L'incontro, che ha ricevuto il patrocinio di "Insol Europe", la principale associazione europea di professionisti della crisi e dell'insolvenza, fondata nel 1981 e registrata in Francia, è volto a illustrare le novità del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza di gruppo, con riferimento anche ai nuovi obblighi di reciproca informazione a carico degli organi della procedura nel caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse" sottolinea Roberta Zorloni, coordinatrice dell'ACM.

A.C.M. è un'associazione, senza scopo di lucro, che nasce da un'esperienza professionale condivisa al fine di organizzare iniziative utili alla diffusione della conoscenza del diritto concorsuale e di supportare le attività svolte dai propri associati in relazione agli incarichi di curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, commissario straordinario o di organismo di composizione della crisi. L'associazione si propone, inoltre, di mettere a disposizione l'insieme di competenze a beneficio del formarsi di nuovi orientamenti interpretativi nonché di essere da stimolo per nuovi strumenti normativi che consentano la migliore efficienza nella gestione delle procedure.

