CMS: DAVOS - World Economic Forum - Il potere della piattaforma: un nuovo modello di business

INCONTRO



CMS, tra i primi dieci studi legali internazionali, in collaborazione con il principale settimanale tedesco Die Zeit, ospita domani 23 gennaio 2019, a Davos presso lo Steigenberger Grandhotel Belvédère, un incontro sul tema "The power of the Platform: A new Business Model" (Il potere della piattaforma: Un nuovo modello di business), per discutere delle tendenze attuali nel mondo degli affari.

Nel panorama odierno, i modelli di piattaforma hanno riscosso un incredibile successo, grazie alla loro capacità di creare reti "scalabili" di utenti e di ridurre i costi delle attività commerciali transfrontaliere. Sette delle dieci maggiori aziende al mondo utilizzano attualmente i modelli di piattaforma. Ad oggi, l'Europa risulta, invece, meno all'avanguardia.

Più in dettaglio, l'iniziativa prevede:

• l'intervento del COO di Facebook Sheryl Sandberg sul modo in cui loro hanno implementato con successo il modello di business della piattaforma;

• l'intervento del CEO di Deutsche Bank AG, Christian Sewing, che fornirà informazioni sulle ragioni per cui le innovazioni digitali e i nuovi modelli di business muteranno radicalmente il modo in cui sarà condotta la banca nel futuro;

• un panel di esperti, Craig Dawson (Executive Partner, IBM Automation Platform Leader Europe), Olivier Grémillon (Vicepresidente, Booking.com), la Prof. Annabelle Gawer (Chaired Professor di Economia Digitale, Surrey Business School; Direttore, Surrey Centre of Digital Economy) e Dóra Petrányi che affronterà l'evoluzione del modello di piattaforma e se le aziende europee potranno diventare protagoniste in tale ambito.

L'evento sarà ripreso in streaming e potrà essere seguito gratuitamente dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in diretta sul sito web di CMS: https://cms.law/en/INT/Events/CMS-and-DIE-ZEIT-Event-In-Davos