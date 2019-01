LabLaw con Ofar S.p.A. nella ideazione e negoziazione del nuovo integrativo aziendale

LabLaw, con il Founding Partner Francesco Rotondi e la Partner Michela Bani, in collaborazione con lo Studio Arlati Ghislandi, hanno brillantemente assistito Ofar S.p.A., azienda specializzata nella produzione di forgianti e parte del noto Gruppo Giva (Gruppo Industriale Vienna Antonia) leader nella fucinatura e lavorazione dell'acciaio.

In particolare, nel corso di lunghe e articolate trattative, è stato possibile stipulare un accordo integrativo aziendale che supera la ventennale contrattazione collettiva aziendale precedentemente in essere introducendo una nuova e flessibile regolamentazione che, pur tenendo in debita considerazione le peculiarità territoriali, ambisce a consentire alla società di porsi nelle condizioni ottimali per consolidare ed ampliare la propria presenza sul mercato di riferimento.