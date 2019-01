Nuove nomine in Alba Leasing: Sandro Marcucci è responsabile del "Servizio Legale, Compliance e Antiriciclaggio", Teresa Alberti del "Servizio Change Management e Business Innovation".

Prosegue il piano di crescita strategica di Alba Leasing, primario operatore indipendente nel settore del leasing, che ha nominato Sandro Marcucci come responsabile del "Servizio Legale, Compliance e Antiriciclaggio" e Teresa Alberti del "Servizio Change Management e Business Innovation".

Sandro Marcucci, dopo la laurea a Pavia in Economia e Commercio e un master in contabilità bilancio e controllo finanziario d'impresa, matura una solida esperienza nel settore Finanza ricoprendo ruoli di responsabilità prima in Banca Commerciale e poi in Biver Banca. Successivamente ha lavorato nel settore Corporate e Investment Bank di Intesa Sanpaolo. Dal 2010 è in Alba Leasing.

Teresa Alberti, dopo una laurea in organizzazione aziendale presso la L. Bocconi, inizia l'esperienza professionale in società di consulenza come IMB Consulting, KPMG e Deloitte. Prosegue la sua carriera e consolida la sua esperienza in ambito digital trasformation, program management e governance nel mondo assicurativo lavorando per Zurich, Gruppo Aviva e Gruppo Generali.