TUTTI GLI STUDI COINVOLTI NELL'ACQUISIZIONE DEL NUOVO POLO LOGISTICO A TORRAZZA PIEMONTE

Il gruppo sudcoreano Vestas Investment Manager ha perfezionato la sua prima operazione in Italia tramite l'acquisizione indiretta del nuovo polo logistico a Torrazza Piemonte, locato al più noto operatore di commercio elettronico e coinvolgendo quali investitori i maggiori fondi pensione e assicurativi della Corea del Sud.

Il polo logistico, sviluppato da Logistics Capital Partner e da un real estate asset manager di rilevanza mondiale, ha una superficie di oltre 150.000 mq, sorge su un'area di circa 200.000 mq ed è uno dei più grandi ed innovativi centri logistici italiani.

Vestas è stato assistito da Legance – Avvocati Associati con il Partner Giuseppe Abbruzzese, che ha guidato un team multidisciplinare composto, per i profili societari dal Counsel Achille Caliò Marincola e dall'Associate Giulia Ponomarev, per le tematiche di diritto amministrativo ed immobiliare dalla Counsel Alessandra Palatini e dagli Associates Filippo Colonna e Carolina Ribaldone, per i profili fiscali dalla Partner Claudia Gregori e dall'Associate Nicola Napoli e per il finanziamento, dal Partner Emanuele Espositi, la Managing Associate Maria Macrì ed il Senior Associate Edoardo Romani.

Chiomenti ha assistito Logistics Capital Partners e il real estate asset manager in tutte le fasi dello sviluppo immobiliare, nella relativa locazione e nella successiva vendita a Vestas, con un team multidisciplinare guidato dal partner Patrizia Liguti e composto dagli associates Marco Pensato, Luca Cerciello e Sara Chafik per i profili societari e immobiliari, dal partner Carola Antonini e dall'associate Federica Formentin per gli aspetti relativi al finanziamento del progetto e dal partner Filippo Brunetti, dall'of-counsel prof. Loredana Giani, dal senior attorney Katia Zulberti e dall'associate Riccardo Cecatiello per i profili di diritto amministrativo, urbanistico e ambientale.

BNP Paribas, in qualità di arranger e banca finanziatrice, è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners che ha agito con un team guidato dal partner Giuseppe De Simone e composto, per i profili legati al finanziamento, dal managing associate Piergiorgio Picardi e dagli associate Daniele Mari e Giulia Longo, per i profili fiscali, dal partner Fabio Chiarenza, dalla senior associate Francesca Staffieri e dalla associate Carmen Adele Pisani e, per le tematiche di diritto amministrativo e immobiliare, dal counsel Marco Rinaldi.

Advisor dell'operazione è stato BNP Real Estate Italia, con il team guidato da Daniele Martignetti e la collaborazione di Giacomo Barbuio e Piergiuseppe Trigona.