Allen & Overy con Banca IMI nella cartolarizzazione di Banca Privata Leasing

Allen & Overy ha assistito Banca IMI, in qualità di Arranger, nella strutturazione di un'operazione di cartolarizzazione realizzata da Banca Privata Leasing, quale originator, avente ad oggetto un portafoglio di crediti leasing per un valore nominale complessivo di circa 200 milioni di Euro.

Il team di Allen & Overy che ha assistito Banca IMI nell'operazione è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto), coadiuvati dall'associate Martina Gullino per gli aspetti legali. I profili fiscali dell'operazione sono stati seguiti dal partner Francesco Guelfi e dal counsel Michele Milanese.