IN CALO LE PROCEDURE CONCORSUALI: -14% FALLIMENTI e -20% CONCORDATI CRISI DI IMPRESA: ATTENZIONE AI NUOVI PARAMETRI D'ALLERTA

Al via a febbraio 11 appuntamenti in un master dedicato a come far emergere e gestire tempestivamente la crisi d'impresa.

Buone notizie sul fronte della crisi di impresa a Verona dove nel 2018 le procedure di concordato, rispetto alle 32 procedure attivate in tutto il 2017, sono state 26 in totale con un calo di circa il 20%. Mentre i fallimenti, che nel 2017 erano 206, nel 2018 sono stati 177, con un calo del 14,5%.

Si tratta di un trend in linea con quanto rilevato nell'ultima analisi Cerved del Nord Est dove, rispetto al 2017, i fallimenti sono in calo del 16,1% e i concordati del 19,2%.

Procedure a parte, a preoccupare i Commercialisti sono i nuovi parametri di allerta previsti dal nuovo codice della Crisi di Impresa introdotto con la c.d. riforma Rordorf. Secondo il risultato preliminare di un progetto di ricerca realizzato con l'apporto dell'Università di Verona sugli ultimi 3 bilanci consecutivi di società che pubblicano il bilancio in forma ordinaria, il 3% delle società di capitali veronesi avrebbero una probabilità del 70% di subire un evento negativo, crisi d'impresa o rischio default, nei prossimi 5 anni. Un dato che si allargherebbe all'8,4% delle società veronesi se la probabilità di default scendesse al 64%.

Delle 4071 società scaligere analizzate, sono 124 pari al 3% quelle che hanno evidenziato una probabilità di default del 75%; 217 pari al 5,3% hanno una probabilità di default del 64,06% e 341 pari al 8,4% hanno una probabilità di entrare in crisi pari o superiori al 64,06%.

Una situazione non dissimile si ha in Veneto dove della 21.637 società analizzate, 614 pari al 2,8% hanno evidenziato una probabilità di default del 72,64%; 1078 pari al 5% hanno hanno una probabilità del 64,29% e 1692 pari al 7,8% hanno probabilità di entrare in crisi pari o superiori al 64,29%.

Per approfondire i nuovi scenari della crisi di impresa, 4 Commissioni dell'Ordine dei Commercialisti veronesi - Procedure Concorsuali, Finanza di impresa e Controllo di gestione, Diritto di Impresa e Operazioni straordinarie, Formazione - hanno unito le forze per realizzare 11 appuntamenti nel Master dedicato a "La crisi della piccola e media impresa nello scenario della riforma. Le novità e gli strumenti della nuova disciplina di crisi e insolvenza e riflessioni su un possibile approccio evoluto."

Il primo appuntamento "I sintomi della crisi nella visione quantitativa e l'analisi dei dati. Fondati indizi di crisi e modelli predittivi" si terrà il 13 febbraio. Il programma si trova sul sito www.odcec.verona.it

Il percorso delineato negli 11 incontri parte da un presupposto: il risanamento delle imprese, con le attuali tecniche e strumenti disponibili, ottiene statisticamente risultati deludenti. Poco meno del 12% delle imprese che affrontano con successo il percorso concordatario sono sul mercato dopo 36 mesi, le altre incorrono nuovamente nella crisi. Se meno del 10% delle procedure concorsuali aperte in Italia sono concordati e accordi di ristrutturazione significa che solo 1% delle imprese in difficoltà risolve realmente il problema. E la stima è ottimistica. I fattori determinanti sono più d'uno, e tra questi la difficoltà del sistema nel suo complesso a diagnosticare precocemente e con una visione integrata la situazione di crisi e ad affrontarla tempestivamente. Nelle realtà piccole, e talvolta anche in quelle medie, troppo spesso si dimentica che l'azienda, prima di essere un insieme organizzato di beni, lo è di uomini (le piccole aziende sono "sistemi di persone in relazione"), con le loro caratteristiche, pregi, limiti e peculiarità. La riforma della crisi di impresa introduce senz'altro strumenti nuovi per agevolare l'emersione precoce della crisi, in ossequio anche alle raccomandazioni della Commissione Europea, e tuttavia il loro successo dipende anche dalla contestuale crescita culturale da parte di tutti gli attori del sistema economico, nessuno escluso. I commercialisti lo sanno, e iniziano con questo percorso formativo a riflettere su un approccio diverso, e più evoluto, alla soluzione della crisi soprattutto nelle realtà di ridotte dimensioni, che costituiscono una caratteristica peculiare del tessuto produttivo italiano.

Alberto Mion presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, esprime il suo compiacimento per "la rapida risposta delle commissioni studi le quali, mettendo a sistema le diverse relazioni professionali, intercettano alcuni aspetti della riforma secondo un approccio interdisciplinare e di innovazione per l'attività di consulenza."

"Le procedure di allerta - osserva Claudio Ceradini consigliere dell'ODCEC di Verona - saranno un'opportunità solo se accompagnate da una nuova consapevolezza nella percezione della crisi e da un approccio evoluto alla sua soluzione. Diversamente perderemo tutti la scommessa".