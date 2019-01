TRE NUOVI SOCI PER L'AREA BANCHE E FINANZA DI LA SCALA

Cresce ancora l'area Banche e Finanza di La Scala Società tra Avvocati: l'Assemblea dello Studio ha ammesso alla partnership Marco Contini e Laura Pelucchi, della sede di Milano, e Federico Valeri della sede di Roma.

Marco Contini, 36 anni, laureato all'Università degli Studi di Pavia, è entrato a far parte di La Scala Società tra Avvocati nel 2009 dove si è occupato in particolare di recupero crediti e diritto civile. Coordina il team Utilities di La Scala dal 2015. Fornisce assistenza a primari operatori delle utilities e delle telecomunicazioni nella risoluzione delle loro criticità tipiche e nel recupero dei crediti correlati.

Laura Pelucchi, 37 anni, laureata all'Università Statale di Milano, ha fatto il suo ingresso in La Scala nel 2012. Si occupa di contenzioso bancario con specializzazione nelle attività di gestione e recupero dei crediti assistendo primari istituti di credito. Pelucchi è autrice di pubblicazioni e approfondimenti, oltre che relatrice a seminari e convegni, in materia di procedure esecutive. E' membro del comitato scientifico e docente di "La Scala Youth Programme".

Federico Valeri, 42 anni, laureato all'Università La Sapienza di Roma, è entrato a far parte di La Scala Società tra Avvocati nel 2010. Specializzato in diritto bancario e finanziario con focus nella gestione dei non performing loans, ha maturato esperienze nel coordinamento in outsourcing delle attività di recupero crediti di natura bancaria, in special modo nel settore dei "large ticket". E' docente di "La Scala Youth Programme".

"La Scala punta da tempo sulla valorizzazione e sulla crescita delle sue risorse interne; e queste nomine ne sono una ulteriore conferma", ha dichiarato il senior partner Giuseppe La Scala.

Lo Studio, nelle sue 10 sedi italiane, conta su 290 risorse, comprendendo 190 professionisti e uno staff di 100 persone.