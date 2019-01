Giovedì 24 gennaio a Trento il seminario dell'Associazione dei Commercialisti delle Tre Venezie sugli strumenti per migliorare l'organizzazione delle risorse umane negli studi professionali

Pianificare, organizzare, comunicare e motivare i propri collaboratori sono alcune delle skill che vengono oggi richieste ai professionisti: per questo l'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie) ha organizzato il seminario "Migliorare l'organizzazione per dare valore alle risorse umane".

L'appuntamento è in programma giovedì 24 gennaio dalle 14.30 alle 18.30 a Nogaredo (Trento) presso la Distilleria Marzadro (Via Per Brancolino, 10).

Negli ultimi anni gli studi professionali stanno affrontando una svolta epocale sull'onda di repentini cambiamenti culturali, economici, tecnologici e normativi. Al professionista titolare di Studio sono oggi richieste competenze e conoscenze nuove. Si passa dall'essere libero professionista a team leader dell'organizzazione di Studio. Il professionista deve sapere gestire in modo efficiente sè stesso e i propri collaboratori, pianificare e organizzare, comunicare e motivare.

Il seminario si propone perciò di fornire ai partecipanti gli strumenti per stimolare una nuova mentalità con nuove tecniche per gestire i propri collaboratori in modo efficace, organizzare con efficienza le attività di studio e pianificare lo sviluppo del business.

In particolare verranno affrontati temi quali i principi della leadership personale, le differenze nella modalità di azione tra capo e leader, la comunicazione efficace con i collaboratori di studio, le competenze manageriali nella libera professione, oltre ad un focus su aspetti quali l'organizzazione delle attività, la delega efficace, l'organizzazione e la gestione delle riunioni in studio e la motivazione dei collaboratori.

Il seminario sarà tenuto da Mario Alberto Catarozzo, Formatore e Business Coach professionista. Laureato in Giurisprudenza, si occupa da oltre 20 anni di coaching, formazione e consulenza per professionisti e imprenditori dell'area legale e dell'area manageriale. È Associate Certified Coach presso la International Coach Federation e coach professionista associato AICP (Associazione Italiana Coach Professionisti).