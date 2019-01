La jv legale FFT con Cerealitalia nell'accordo di filiera con Terre di Altamura

Cerealitalia I.D. S.p.A., azienda di riferimento nel settore della produzione cerealicola e del cioccolato, ha avviato la collaborazione con il Consorzio di tutela e valorizzazione della Lenticchia di Altamura IGP e con Terre di Altamura.

Si tratta di un accordo di filiera per lo sviluppo di prodotti innovativi ("Nature Snack") caratterizzati dall'uso di ingredienti a filiera controllata, che risponde alle più attuali richieste del settore food: cibi salutari e sostenibilità ambientale e sociale.

Per tutti gli aspetti giuridici e contrattuali, Cerealitalia è stata seguita dalla jv legale FFT, in particolare dall'avv. Alberto Teta dello Studio Legale Teta e dall'avv. Michele Fatigato dello studio Fatigato Avvocati Giuslavoristi.