Simmons & Simmons ha assistito Bridgestone NV nell'acquisizione da 910 milioni di euro di Tom Tom Telematics

Il team italiano di Simmons & Simmons, guidato dal partner Edoardo Tedeschi, responsabile della practice TMT e ICT, coadiuvato dalla supervising associate Alessandra Bianchi e dall'associate Margherita Gnech, ha gestito gli aspetti di global compliance e commercial agreements per quanto concerne i temi di TMT e ICT dell'operazione nel mondo, verificando in particolare le tematiche di opensource, copyleft, derivative works e API nonché i cross license agreements e le difficili interazioni con il tema GDPR per il volume di dati scambiati e gestiti dalle piattaforme della target.

Il team italiano ha operato in piena sinergia con i team Simmons & Simmons di M&A, antitrust e IP in Belgio, Olanda e Germania