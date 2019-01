LEGANCE VINCE AL TAR PUGLIA PER AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A._25.01.19

Legance – Avvocati Associati, con un team composto dal Prof. Alessandro Botto, dalla Managing Associate Raffaella Zagaria e dall'Associate Giacomo Testa, vince al TAR Puglia, per Aeroporti di Puglia S.p.A.

La ricorrente, una società risultata aggiudicataria provvisoria della gara per l'affidamento del servizio di manutenzione, assistenza e servizi accessori delle macchine operatrici aeroportuali degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia, e Grottaglie, aveva impugnato la revoca della propria aggiudicazione provvisoria e della gara, disposta da Aeroporti di Puglia in ragione di mutate esigenze gestionali.

Il TAR Puglia – Bari, con sentenza n. 67 del 18 gennaio 2019, ha respinto il ricorso, accogliendo in toto le difese di Aeroporti di Puglia, e condannato alle spese la ricorrente.