Matteo Vizzardi nuovo partner di Dentons per il white collar crimes

Lo studio legale Dentons annuncia l'ingresso dell'avvocato penalista Matteo Vizzardi, in qualità di partner nel dipartimento di Litigation & Dispute Resolution.

L'avvocato Vizzardi, che proviene dallo studio Luca Santa Maria e Associati, sarà di base presso l'ufficio di Milano e guiderà il team di white collar crimes dello Studio.

Matteo Vizzardi è specializzato in diritto penale per l'impresa e vanta una significativa esperienza in materia di diritto penale fallimentare e del mercato finanziario, responsabilità da reato degli enti, cybercrime, diritto penale tributario, diritto penale ambientale e della sicurezza sul lavoro. È inoltre componente del comitato scientifico della rivista Diritto Penale Contemporaneo.

Federico Sutti, managing partner Italia di Dentons, ha dichiarato: "Con l'arrivo di Matteo Vizzardi la squadra di Dentons in Italia si completa in un settore in forte crescita. Per il 2019 puntiamo sul consolidamento, restando comunque aperti ad una crescita qualitativa nel M&A".

Sara Biglieri, responsabile della practice italiana di Litigation & Dispute Resolution nonché dell'Europe Litigation Group ha aggiunto: "La consulenza in ambito penale è sempre più richiesta a studi come il nostro, soprattutto in un'ottica preventiva. Oltre ad assistere il cliente nel contenzioso, lo affianchiamo, infatti, in ambiti quali la corporate compliance, incluso naturalmente quanto attiene al D.lgs. 231/2001, la corporate investigation e il supporto costante alle funzioni legali in house nel riconoscere e gestire tematiche che potrebbero avere anche un impatto di natura penale. L'expertise di Matteo si integra perfettamente nei piani di sviluppo del dipartimento."

Matteo Vizzardi ha commentato: "Dentons in pochissimo tempo ha saputo distinguersi come una delle realtà più interessanti e prestigiose del mercato legale italiano, oltre ad essere il network legale più grande del mondo. Sono quindi entusiasta ed onorato di unirmi a questa grande squadra di professionisti, con la quale il team di diritto penale d'impresa potrà sviluppare importanti sinergie a favore dei clienti dello studio. La gestione del rischio penale rappresenta, infatti, per le imprese, una esigenza strategica."