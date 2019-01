Muscettola passa in PLC Studio Legale

PLC Studio Legale annuncia l'ingresso dal 1 febbraio 2019, presso la sede di Milano, dell'Avv. Marco Muscettola (in foto) in qualità di partner. Marco Muscettola ha precedentemente collaborato per 9 anni presso lo Studio Legale Chiomenti, sede di Roma e Milano, e per oltre 3 anni presso lo Studio Legale Bird&Bird, sede di Milano, dipartimento di finanza e societario, consolidando un'ampia esperienza in operazioni finanziarie e societarie.

Assiste regolarmente primari operatori (banche e società) con particolare riferimento ad operazioni di project finance (in particolare quelle relative a trasporti ed energia) di acquisition finace e di real estate finance e nel settore societario, prestando assistenza rispetto ad operazioni straordinarie quali acquisizioni e dismissioni di aziende e di partecipazioni sociali, nonché trasformazioni, fusioni, scissioni, riorganizzazioni e processi di internazionalizzazione.

L'Avv. Filippo Pingue, socio fondatore di PLC Studio Legale e già socio fondatore di Simmons & Simmons Italia, dichiara che l'ingresso di Marco Muscettola ha l'obbiettivo precipuo di contribuire allo sviluppo della practice dello studio nel settore del finance, m&a ed energy e, in tal prospettiva, sono già stati programmati ulteriori ingressi.

Si unisce allo studio anche l'Avv. Fernando de Rosa che ha maturato la sua ultima esperienza professionale nel dipartimento finance della sede milanese dello Studio Legale Chiomenti.