BonelliErede al fianco di Ascopiave per la fusione con Unigas Distribuzione

BonelliErede ha assistito Ascopiave - leader italiano nel settore della distribuzione di gas – nell'operazione di fusione per incorporazione di Unigas, concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano in 32 comuni della provincia di Bergamo. In data 28 gennaio è stato firmato l'accordo quadro che disciplina l'operazione e i Consigli di Amministrazione delle società coinvolte hanno approvato il progetto di fusione.

Mediante il progetto di aggregazione, Ascopiave e Unigas perseguono l'obiettivo di consolidare in capo a un unico operatore le attività da esse svolte nel settore della distribuzione del gas in alcune aree della Lombardia, migliorando ulteriormente il posizionamento sul mercato e gli standard qualitativi dei servizi erogati nei territori di riferimento.

Il completamento dell'operazione è previsto entro il primo semestre 2019.

BonelliErede ha agito con un team coordinato dal partner Mario Roli, leader del Focus Team Energia Reti Infrastrutture, e composto dalla managing associate Federica Munno e l'associate Maria Beatrice Carrara.