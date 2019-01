HERBERT SMITH FREEHILLS LANCIA LA FUNZIONE DEL GLOBAL LEGAL OPERATIONS

Al via la nuova governance per ottimizzare il lavoro degli avvocati.

Essere bravi avvocati non basta più. Il lavoro della consulenza legale si fa sempre più sofisticato e nelle law firm internazionali sono ormai richieste competenze integrate che esulano dal perimetro della professione liberale tradizionalmente intesa.

Ed è a questo scopo che il CEO di Herbert Smith Freehills, Mark Rigotti, ha recentemente annunciato la nascita all'interno della firm della nuova funzione del Global Legal Operations. Si tratta di un ombrello sotto il quale vanno a confluire quelli che prima erano team separati dedicati rispettivamente alle funzioni di project management, pricing, IT, innovazione e automazione. L'obiettivo è fornire servizi sempre più efficaci ed efficienti al cliente agevolando le attività agli avvocati dello Studio.

"Il nuovo servizio del Global Legal Operations rispecchia le funzioni equivalenti presenti all'interno delle società che assistiamo, consentendoci così di "parlare la stessa lingua" dei nostri clienti", ha dichiarato Laura Orlando - Managing Partner dell'ufficio italiano di Herbert Smith Freehills. "L'accorpamento dei diversi team in un'unica squadra globale ed integrata garantisce la migliore efficienza e comunicazione interna tra tutte le diverse figure professionali di supporto al business già esistenti in studio".

La funzione del Legal Operations servirà in modo trasversale tutti gli uffici di Herbert Smith Freehills a livello globale. La nuova struttura sarà guidata a livello internazionale da Ian Gilbert, Direttore Legal Operations, e si avvale di un team di 50 professionisti delocalizzati in diverse sedi geografiche, con importanti hub a Hong Kong, Londra, Melbourne e Sydney.

Si tratta soprattutto di esperti di business e tecnologia, molti dei quali economisti e ingegneri, che lavoreranno al fianco degli avvocati nella produzione di servizi eterogenei dedicati ai clienti. Non solo servizi di natura legale ma anche soluzioni su misura per una gestione più innovativa dei mandati, grazie all'uso di nuove tecnologie, di servizi IT dedicati e metodi personalizzati per la negoziazione del prezzo dei servizi legali.

Per ulteriori informazioni è disponibile il video: https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/ceo-mark-rigotti-on-how-legal-operations-will-enable-better-and-more-innovative