Klépierre acquisisce una media superficie presso il Parco Commerciale Le Gru per €16.3 Milioni

LED Taxand e Osborne Clarke hanno assistito Klépierre nel quadro dell'operazione.

Carmila ha completato la vendita di Carmila Grugliasco S.r.l., società proprietaria di una media superficie facente parte del Parco Commerciale "Le Gru" di Torino-Grugliasco, al gruppo Klépierre per un importo di 16.3 Milioni di Euro.

"Le Gru" è uno dei primi centri commerciali per grandezza in Italia, con una superficie di circa 78.500 mq, ed è situato nell'area urbana di Torino.

Carmilla è una società fondata da Carrefour in partnership con alcuni investitori istituzionali per sviluppare e valorizzare i Shopping Mall in cui è presente il brand della distribuzione francese.

Klépierre SA è uno dei principali operatori nel mercato retail in Europa. L'azienda possiede e gestisce Shopping Center in Europa.

Osborne Clarke ha assistito Klépierre con un team composto da Simone Monesi e Stefano Panzini.

LED Taxand ha assistito Klépierre, per gli aspetti fiscali, con un team guidato da Jean-Paul Baroni.