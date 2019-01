QUNYAN JI - NUOVA TAX DIRECTOR DELLO STUDIO TRIBUTARIO TOGNOLO

Studio Tributario Tognolo, punto di riferimento per i gruppi italiani e multinazionali di grandi e medie dimensioni nell'ambito della consulenza in ambito fiscale e societario, annuncia la nomina di Qunyan Ji in qualità di Tax Director. La nomina si inserisce nel percorso di crescita dello Studio Tributario Tognolo che, dall'ottobre scorso, è diventato Studio Associato, sotto la guida del fondatore Paolo Tognolo e del socio Francesco Spurio. Qunyan Ji si occuperà di assistenza e consulenza fiscale a gruppi multinazionali in materia di Transfer Pricing, delle procedure di Convenzione Arbitrale (European Arbitration Convention Procedure), delle procedure di MAP (Mutual Agreement Procedure) e di APA (Advance Pricing Agreement) sia unilaterali che bilaterali.

Laureata in Economia nel 2007, presso l'Università di Bologna, dal 2009 Qunyan Ji è iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e nel Registro dei Revisori Contabili. E' entrata a far parte dello Studio Tributario Tognolo nel 2010 diventando un punto di riferimento per le tematiche internazionali. In precedenza, si era occupata di consulenza legale e fiscale presso una "big four", dove aveva iniziato a lavorare appena ottenuto la laurea.

Qunyan Ji parla fluentemente cinese, italiano e inglese ed è anche autrice di articoli riguardanti tematiche fiscali, pubblicati su quotidiani specializzati. Ha inoltre partecipato come relatrice a convegni in materia di Transfer Pricing.

"Siamo orgogliosi di affidare questo nuovo incarico a Qunyan Ji, una professionista che negli anni si è dimostrata estremamente preziosa per lo Studio sia per le sue specifiche competenze in materia fiscale sia per il suo ruolo all'interno dello Studio. Con questa nomina, lo Studio Tributario Tognolo rafforza le sue capacità di assistere i propri clienti in uno scenario internazionale sempre più articolato e multiculturale" dichiara Paolo Tognolo, fondatore dello Studio Tributario Tognolo.

"La nomina di Qunyan Ji riflette l'attenzione dello Studio sulla crescita dei propri professionisti basata esclusivamente sulla meritocrazia e sul rispetto della parità di genere che rappresentano valori condivisi dallo Studio" aggiunge Francesco Spurio, socio dello Studio Tributario Tognolo.