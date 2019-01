WHITE & CASE E ORRICK NELLA CESSIONE DI UN PORTAFOGLIO DI NPLs DI CIRCA 698 MILIONI DI EURO

Gli studi legali internazionali White & Case LLP e Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP hanno prestato assistenza, rispettivamente, a Credito Fondiario S.p.A. e Fire S.p.A., come investitori, e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e MPS Leasing & Factoring S.p.A., come cedenti, in relazione alla cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza di circa 698 milioni di Euro.

White & Case ha assistito Credito Fondiario S.p.A. e Fire S.p.A. con un team guidato dai partner Gianluca Fanti e Giuseppe Barra Caracciolo insieme agli associate Angelo Messore e Riccardo Verzeletti (entrambi dell'ufficio di Milano).

Orrick ha assistito Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e MPS Leasing & Factoring S.p.A. con un team composto dai partner Patrizio Messina e Gianrico Giannesi insieme all'of counsel Anna Maria Perillo, al senior associate Andrea Cicia e all'associate Giovanni De Merich.