4cLegal Academy: al via il primo talent dedicato al mondo legale

talent dedicato al mondo legale





Dal 6 febbraio per 10 mercoledì su 4cLegal.com



Tutto pronto per il lancio della prima web serie dedicata al mondo legale che avverrà il 6 febbraio sul portale di 4cLegal e che andrà online ogni mercoledì per 10 puntate dalle ore 14.

Già disponibile alla visione da oggi la puntata "zero" che ha come protagonista la giuria della 4cLegal Academy, formata da tre innovatori del mercato legale italiano: Alessandro Renna, fondatore della prima piattaforma di beauty-contest digitali e ideatore della 4cLegal Academy, Mario Alberto Catarozzo, Coach e formatore di fama nazionale e Sarah Cartasegna, Head Hunter che opera da anni per selezionare i migliori talenti legali.

Da qui è visibile la puntata zero: academy.4clegal.com

Quali sono le caratteristiche vincenti per entrare da protagonisti nel Mercato Legale 4.0? Cosa vuol dire essere un avvocato d'affari e in che modo questo lavoro influenza l'economia del nostro paese? Qual è il vero ruolo dei general counsel all'interno delle imprese?

Sono queste alcune delle domande a cui il format della 4cLegal Academy cercherà di dare una risposta, attraverso una narrazione appassionante che vedrà protagonisti 5 giovani talenti messi alla prova da 8 docenti d'eccezione: 4 responsabili legali di grandi aziende e 4 importanti avvocati d'affari italiani. Al termine di questo percorso i giudici decreteranno il primo Legal Talent of the Year della 4cLegal Academy.

TUTTI I PROTAGONISTI

I 5 talenti saranno presentati ufficialmente solo nel corso della prima puntata in onda il 6 febbraio 2019.

I DOCENTI

Gianpaolo Accossato, Senior Vice President General Counsel di Magneti Marelli,

Claudia Ricchetti, Responsabile della Direzione Legale e Societario di Anas,

Sara Catapano, Responsabile Servizi Legali di Sorgenia SpA,

Elisabetta Racca, Head of Legal Affairs IBSA Institut Biochimique SA,

Christian Romeo, Partner di Nctm Studio Legale,

Luca Arnaboldi, Managing Partner di Carnelutti Studio Legale Associato,

Carlo Gagliardi, Managing Partner di Deloitte Legal Italia

Andrea Puccio, Founding Partner di Puccio Giovannini – Penalisti Associati.