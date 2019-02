Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, Nctm Studio Legale, Trevisan e Associati e LCA Studio Legale nell'investimento in Yolo

Gli studi legali Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, Nctm, Trevisan e Associati e LCA hanno agito nell'ambito del secondo round di investimento in Yolo Group. All'operazione, realizzata sotto forma di aumento di capitale riservato, hanno partecipato Neva Finventures, in qualità di lead investor, Barcamper Ventures (Primomiglio SGR) come co-lead investor, NET Insurance e Miro Venture dando seguito all'investimento già effettuato nel precedente round.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Neva Finventures nell'ingresso nel capitale della Società, con un team guidato dal senior associate Guido Cavaliere, con l'assistenza dell'associate Andrea Mossa.

Nctm Studio Legale ha assistito Yolo Group, player attivo nell'Insurtech, primo gruppo italiano che svolge attività di intermediazione assicurativa esclusivamente in modalità digitale, fondato da Simone Ranucci Brandimarte e Gianluca De Cobelli, con un team composto da Eleonora Sofia Parrocchetti e Isabella Antolini.

LCA Studio Legale, con Giangiacomo Rocco di Torrepadula e Federica Pecorini, ha affiancato Mansutti S.p.A., già investitore di Yolo nell'ambito del primo round di investimento, nella parte relativa alla negoziazione e definizione dei nuovi assetti parasociali.

Lo studio Legale Trevisan & Associati con l'Avv. Massimo Chiaia ha assistito Net Insurance S.p.A.