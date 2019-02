Luigi Follieri, partner di Enrico Follieri & Associati

AVVOCATO DEGL GIORNO









Luigi Follieri è Socio della boutique legale Enrico Follieri & Associati, studio fondato a Lucera nel 1935 dal Senatore avvocato Mario Follieri ed oggi una riconosciuta eccellenza nazionale del diritto amministrativo, civile e societario. Abilitato (all'unanimità) come Professore associato di Diritto Privato, Ricercatore confermato di Diritto Privato presso l'Università di Brescia e Phd (presso l'Università di Roma La Sapienza), Luigi Follieri è uno studioso che si sta affermando nell'ambito accademico, è autore di tre monografie, nonché di numerosi articoli, saggi, contributi in volume e pubblicazioni varie. I suoi scritti spaziano nei vari settori del diritto civile e, principalmente, in materia di contratti, obbligazioni, circolazione e tutela dei diritti, diritti reali, accordi di ristrutturazione dei debiti, alienazioni in funzione di garanzia.



1) Avvocato Follieri, lo Studio Enrico Follieri & Associati è particolarmente noto per l'attività in ambito amministrativo; vorremmo invece sapere di più sulla practice di diritto civile e societario da lei oggi guidata e che ha storicamente dato il via alla nascita della firma.

Se possiamo definire il diritto amministrativo come nostro core business, è pur vero che abbiamo una forte expertise nel diritto civile e societario (contrattualistica pubblica e privata; responsabilità civile; diritti reali; tutela risarcitoria; diritto bancario; revoca di finanziamenti pubblici; impugnative di delibere societarie; strategie per la difesa del patrimonio; divisioni ereditarie; tutela dei diritti degli eredi; separazione e divorzio; e non solo) che sono, peraltro, aree in cui il fondatore, mio nonno, operava già ottant'anni fa ed in cui ha operato assiduamente mio padre soprattutto nei primi anni della sua attività professionale.

Ad oggi il dipartimento di diritto civile e societario ha seguito numerosissimi casi in ambito stragiudiziale, contenzioso giudiziale e arbitrale, trasversalmente nei settori energia e ambiente, sanità, agrifood, turismo e infrastrutture, reale estate e commercio, dando assistenza a società, privati ed enti pubblici.

Siamo altresì impegnati in attività di consulenza in forza di convenzioni professionali stipulate con alcuni gruppi societari, al fine di essere sempre al fianco del cliente e di offrirgli un servizio di qualità e, nel contempo, a prezzi più convenienti.

2) Non sono molte le boutique legali che hanno affrontato la sfida generazionale con successo, riuscendo anche a rafforzare la propria identità. Qual è la vostra ricetta?

In oltre ottanta anni di impegno accademico, professionale e politico, abbiamo avuto il privilegio, attraverso la lente del diritto, di osservare il Paese cambiare e partecipare attivamente alla sua evoluzione. Come singoli e come Studio non abbiamo mai guardato con diffidenza e resistenza alla "trasformazione" intesa come una possibile, diversa forma associativa, nuovi modelli di organizzazione e operatività interna, alleanze strategiche con altri studi. Nel 2018 lo Studio Follieri è diventato Enrico Follieri & Associati, abbiamo recentemente siglato una JV - con Fatigato Avvocati Giuslavoristi e lo Studio Legale Teta - dal nome FFT Legal, abbiamo aperto altre sedi, e siamo desiderosi di continuare a crescere per fornire un servizio sempre migliore ai nostri clienti e per non disperdere il nostro valore storico. Credo sia semplicemente questa la ricetta.

3) A proposito di cambiamento, quali evoluzioni prevede per il vostro mercato e come pensa di affrontarle.

Dal nostro punto di osservazione possiamo confermare la tendenza a ricercare un servizio specializzato ma centralizzato e competitivo, che ad un tempo possa garantire un'elevata qualità ma anche una razionalizzazione della spesa e una prevedibilità di pricing. In questa prospettiva, contiamo di implementare la stipula di convenzioni, per offrire al cliente consulenza ed assistenza legale a condizioni e termini chiari e competitivi.