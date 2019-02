Baker McKenzie e Gianni Origoni Grippo Cappelli nel finanziamento dell'operazione di leveraged buy-out di Limonta Sport

Gli studi legali internazionali Baker McKenzie e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli hanno prestato assistenza, per gli aspetti di diritto italiano, in relazione al finanziamento bancario concesso al gruppo belga Sports & Leisure Group (SLG) per finanziare l'operazione di leveraged buy out del gruppo italiano Limonta Sport S.p.A. e controllate.

Dall'operazione nasce il leader internazionale nella realizzazione di campi da calcio e campi sportivi di diverso tipo in erba sia sintetica che naturale.

In particolare, Baker McKenzie ha assistito il pool di banche finanziatrici, guidato da KBC Bank, con un team composto dal partner Ludovico Rusconi e dall'associate Gianni Ramundo, coadiuvati dal counsel Giorgio Telarico e dalla junior associate Danila Quetti, per gli aspetti relativi al finanziamento, nonché dal counsel Francesco Florenzano per gli aspetti fiscali dell'operazione mentre GOP ha assistito il gruppo SLG, con un team composto dal partner Eduardo Fiordiliso e dall'associate Giorgio Almansi, in coordinamento con il team di M&A guidato dal partner Kathleen Lemmens, coadiuvata dal senior associate Alessandro Carra e dagli associate Eleonora Canonici, Giulia Ebreo e Eugenia Scipioni e con il supporto del senior associate Marco Busia per gli aspetti fiscali.