Giulia De Michelis è il nuovo legale di DoveVivo

Giulia De Michelis è stata nominata legale di DoveVivo con l'obiettivo di dirigere l'area legale e supportare l'azienda nella corretta gestione degli aspetti giuridici legati al business e dei progetti straordinari. Si occuperà, inoltre, di fornire consulenza alle diverse funzioni aziendali, lavorando a stretto contatto con i partner legali esterni.

Avvocato in Italia e Solicitor in UK, Giulia De Michelis ha iniziato la sua carriera occupandosi di diritto commerciale presso lo studio Dewey Ballantine a Milano, per poi proseguire lavorando in diversi studi legali americani, prima a Londra da Dewey & LeBoeuf e poi negli Emirati Arabi, ad Abu Dhabi da Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, e Dubai da Winston & Strawn.