Protocollo siglato tra il Comitato Pari Opportunità, Ordine degli Avvocati ed Università di Foggia

Una importante funzione che i Comitati Pari Opportunita' degli Ordini degli Avvocati perseguono nella loro attivita e' la rimozione di qualsiasi ostacolo che di fatto o di diritto impedisca il paritario accesso e svolgimento della professione forense.

Il Comitato Pari Opportunita' dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, dopo aver attuato varie iniziative tese al contrasto delle discriminazioni di genere e della violenza su donne e minori, ha focalizzato la sua attenzione sui laureandi ed i laureati in giurisprudenza che intendano intraprendere la professione forense rendendosi promotore di un protocollo di collaborazione e programmatico sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia e l'Universita' di Foggia - Dipartimento della Facolta' di Giurisprudenza.

Il momento del passaggio dal mondo universitario a quello professionale rappresenta un punto nodale nelle scelte che i neuolaureati devono operare per il proprio futuro e gli avvocati del Foro di Foggia, in sinergia con l'Universita'- Dipartimento di Giurisprudenza di Foggia, hanno inteso tendere la mano ai futuri colleghi Per questo motivo sono state messe a punto una serie di iniziative dirette a fornire informazioni di carattere pratico ma anche ad inculcare, sin dai primi passi, senso di consapevolezza e responsabilita' necessari ad affrontare una professione di rango costituzionale.

Accanto all'"Info Point" in Facolta', ove gli avvocati componenti il CPO saranno a disposizione per notizie sulle modalità di svolgimento della pratica forense, sui tirocini anticipati presso studi legali, sull'esame di abilitazione, su un possibile incontro tra domanda di pratica e offerta di uno studio legale ove svolgerla ecc. vi saranno, periodicamente, incontri tematici che verteranno su argomenti relativi all'accesso al mondo professionale, alla organizzazione degli studi legali, alla previdenza forense ed alla promozione della cultura forense e delle pari opportunita'.

Tra le iniziative previste dal protocollo e ritenute utili all'orientamento vi saranno anche quelle esperienziali quali visite presso il Tribunale per seguire udienze civili e penali, presso le cancellerie e gli ufficio giudiziari in genere, incontri con gli organi ed enti apicali della giustizia locale al fine di familiarizzare con un mondo lavorativo difficile da comprendere, spesso idealizzato o conosciuto in maniera distorta.

La collaborazione verrà attuata anche attraverso la organizzazionbe di convegni, seminari ed eventi che vedranno coinvolti gli enti sottoscrittori del protocollo, lo scambio di informazioni, dati, esperienze e confronti sul piano metodologico in ordine alle attività compiute, mediante la condivisione e la realizzazione di specifici modelli e della loro sperimentazione sul territorio di Foggia e provincia..

Le attivita' protocollari descritte si inseriscono in un percorso di fattiva collaborazione tra l'Avvocatura Dauna e l'Universita' di Foggia che gia' nel 2009 avevano siglato, ai sensi dell'art. 18, comma I, lettera a) della Legge 196/1997, un accordo affinche' gli studenti di giurisprudenza potessero effettuare stage formativi e di orientamento, validi ai fini dei crediti formativi, presso uffici dell'Ordine e studi legali .

In detto solco si inserisce anche l'accordo sottoscritto dai medesimi enti che prevede la possibilita' di anticipare di sei mesi la pratica forense durante l'ultimo anno di universita', in attuazione della Convenzione Quadro stupulata il 24.2.2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza dei Rettori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche ai sensi dell'art. 40 L.P. 247/2012 e dell'art. 5 del Decreto Ministeriale della Giustizia n. 70 del 17.03.2016.

Ida Anna Di Masso Presidente CPO COA di Foggia