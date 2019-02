JTI ancora tra i "Top Employers" in Italia e in Europa

Per il nono anno consecutivo JTI Italia ha conquistato un posto tra le

eccellenze nella gestione delle risorse umane e dell'ambiente di lavoro



Milano, 8 febbraio 2019 – Anche quest'anno JTI Italia ha ottenuto la certificazione "Top Employer Italia", che attesta l'eccellenza degli ambienti di lavoro e premia le aziende che si sono distinte nella valorizzazione delle risorse umane.



Un'importante conferma per JTI Italia che, per il nono anno consecutivo, si è aggiudicata questo prestigioso riconoscimento conferito dal Top Employers Institute come azienda del settore "beni di largo consumo", classificandosi tra le prime venti realtà italiane che offrono le migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti. Il premio è stato consegnato a Viviana Greco, Direttore Risorse Umane di JTI Italia nel corso della cerimonia tenutasi il 7 febbraio presso l'Alcatraz di Milano.

Realtà d'eccellenza per le best practice nel campo delle risorse umane, le opportunità di carriera e le politiche retributive, JTI ha ottenuto per l'ottavo anno consecutivo anche il "Top Employer Europe" che attesta le eccellenti condizioni di lavoro in 33 Paesi europei* in cui il Gruppo opera.

"Ricevere questo prestigioso riconoscimento ci riempie sempre di orgoglio. Testimonia l'importanza di avere programmi che incoraggiano la crescita, riconoscono il merito, offrono opportunità di formazione e di mobilità interna e internazionale.

A questi progetti si aggiungono anche iniziative che promuovono la partecipazione attiva dei dipendenti ad attività solidali durante l'orario di lavoro. Siamo, infatti, fermamente convinti che solo offrendo alle nostre persone un ambiente di lavoro dinamico e stimolante possano esprimere al meglio il proprio talento. Continueremo quindi a investire nelle nostre risorse, con l'ambizioso obiettivo di raggiungere, negli anni, standard sempre più alti" ha dichiarato Viviana Greco.

"Essere riconosciuti ‘Top Employers' in Italia e in oltre 30 Paesi in Europa dove JTI è presente ha un importante significato: è l'espressione di una cultura aziendale che mette le persone al centro, le sostiene aiutandole ad arricchire le proprie capacità professionali, creando un ambiente dove tutti possono sentirsi coinvolti e contribuire al successo del Gruppo." ha aggiunto Gian Luigi Cervesato, Presidente e Amministratore Delegato di JTI Italia.

La annual international research è una valutazione indipendente svolta dal Top Employers Institute, con l'obiettivo di premiare le aziende che applicano i migliori standard di gestione delle risorse umane e si impegnano per un loro costante miglioramento e incentivano lo sviluppo dei talenti.

----

*Armenia, Austria, Azerbaijan,Bielorussia, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Kazakhstan, Lithuania, Moldavia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Regno Unito.