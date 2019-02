Allen & Overy e Pedersoli nel primo bond da 175 milioni di Euro della Juventus

Allen & Overy e Pedersoli Studio Legale hanno assistito rispettivamente gli istituti finanziari – Morgan Stanley in qualità di Lead Manager e UBI Banca S.p.A. in qualità di Co-Lead Manager - e Juventus Football Club S.p.A. nell'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un ammontare di Euro 175 milioni riservato a investitori qualificati, di cui è prevista la quotazione presso il sistema multilaterale di negoziazione (c.d. MTF) Global Exchange Market di Euronext Dublin.

Il team di Allen & Overy che ha affiancato Morgan Stanley e UBI Banca è guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dal senior associate Alessandro Laurito con i trainee Cristina Palma e Edoardo Tonachella. I profili fiscali dell'operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.

Il team di Pedersoli Studio Legale che ha assistito Juventus Football Club è guidato dall'equity partner Carlo Re e ha visto il coinvolgimento degli associate Fabrizio Grasso e Alessia Castelli assieme a Melissa Pace. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati seguiti dall'equity partner Giovanni Bandera assieme alla partner Daniela Caporicci.