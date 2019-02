Clifford Chance e Jones Day nel nuovo Btp a 30 anni del Tesoro

Il titolo ha scadenza 1 settembre 2049 e un importo pari a 8 miliardi di euro

Clifford Chance e Jones Day hanno assistito il sindacato di banche - composto da Banca Imi, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs e Crédit Agricole - coinvolto nell'emissione della prima tranche del nuovo Btp a 30 anni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Clifford Chance ha assistito il sindacato di banche con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dalla counsel Laura Scaglioni per i profili di legge statunitense e dall'associate Francesco Napoli.

Jones Day ha prestato assistenza sul Decreto di Emissione, nonché per gli aspetti di diritto amministrativo e fiscale con un gruppo di lavoro guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi, coadiuvato dall'associate Fabio Guidi e dall'of counsel Luca Ferrari per gli aspetti fiscali.

Il titolo ha scadenza 1 settembre 2049, godimento 1 settembre 2018 e tasso annuo 3,85%, pagato in due cedole semestrali ed è stato collocato al prezzo di 99,594 per un importo pari a 8 miliardi di euro.