Grimaldi Studio Legale nel lancio del fondo Progress Tech Transfer

Grimaldi Studio Legale, con un team guidato dal socio Luigi Baglivo (foto) ha assistito MITO Technology nel lancio di "Progress Tech Transfer", un fondo alternativo di investimento, finalizzato al trasferimento e alla valorizzazione delle tecnologie generate dalla ricerca pubblica italiana nel campo della sostenibilità.

Nel dettaglio, Grimaldi ha assistito MITO Technology con un team composto dal socio Luigi Baglivo e dai senior associatesEmanuele Pedilarco e Massimo Ritrovato, per la strutturazione dell'operazione e per gli aspetti di diritto finanziario relativi alla costituzione del fondo, e dal socio Carlo Cugnasca per gli aspetti fiscali dell'operazione.

MITO Technology è una società che si occupa dal 2009 di valorizzazione dei risultati della ricerca a supporto di università ed enti pubblici guidata da Francesco De Michelis eMassimiliano Granieri; il fondo ha una dotazione di 40 milioni di Euro, sottoscritti pariteticamente dal Fondo Europeo degli Investimenti (FEI) e da Cassa Depositi e Prestiti (CDP),nell'ambito della piattaforma ITAtech e si propone di assicurare il collegamento con il mondo della ricerca in Italia per loscouting di tecnologie."