Pubblicata la quarta edizione di European Economic Law di Alberto Santa Maria

È stata pubblicata da Kluwer Law International, in lingua inglese, la quarta edizione del libro di Alberto Santa Maria, fondatore di Santa Maria Studio Legale Associato, dal titolo: European Economic Law.

Nei cinque anni trascorsi dalla precedente edizione, il quadro europeo, nel panorama internazionale, è sostanzialmente cambiato. Numerosi eventi internazionali hanno evidenziato significative carenze nella struttura dell'Unione europea che sembra essere in difficoltà a fronteggiare problemi complessi. L'autore ritiene che il futuro non sia passibile di compromessi: o si ha il coraggio di avviare profonde riforme costituzionali volte a rinnovare l'Unione europea, anche rispetto a come è oggi percepita, o si corre il rischio di accontentarsi di poco più di un'unione doganale, in un grande mercato, ma unico soltanto a parole e ben lontano dal modello ideale, in cui persino le quattro libertà fondamentali poste a tutela di tutti gli attori della vita economica, individui e imprese, vengono messe in discussione.

L'attuale revisione del libro segue l'impostazione e la struttura che hanno caratterizzato le precedenti. L'autore analizza le complesse interazioni tra numerosi fattori economici, con rilievi giuridici. La nuova edizione tiene conto dei più importanti eventi degli ultimi anni, tra i quali il fenomeno dell'immigrazione di massa, la Brexit e i suoi effetti sulle leggi e sulle politiche dell'UE. Esamina, fra gli altri temi, il progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) promosso dall'OCSE.

Fra gli argomenti trattati si segnalano, in particolare, quelli attinenti:

•alla sostenibilità dell'euro, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia;

•alla mancanza di potere della BCE e delle altre istituzioni dell'UE nel fissare persino l'ordinario tasso di cambio dell'euro e nell'affrontare le criticità delle questioni relative allo spread;

•al potenziale contributo dell'UE nel processo di riforma (tutto da realizzare) dell'organizzazione e alle regole sostanziali del FMI;

•alla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di conflitti di legge in relazione ai trasferimenti di sede e alle fusioni transfrontaliere di società;

•al ruolo assunto dalla Commissione europea nella regolamentazione del commercio internazionale con le difficoltà del WTO e gli accordi bilaterali di partenariato;

•ai limiti ai vantaggi legittimamente acquisiti dalle imprese multinazionali;

•alle problematiche relative al prezzo di trasferimento nelle transazioni infragruppo;

•alla vigilanza dell'UE sui gruppi bancari e alla cooperazione bancaria internazionale;

•alla "responsabilità sociale dell'impresa" e ai "codici di condotta"; e

•agli aiuti di Stato, tra le norme sulla concorrenza e il principio di non discriminazione.

Sottolineando il complesso apparato giuridico che incide sull'operatività delle imprese nell'UE, il Prof. Santa Maria svolge un'analisi di quella che molti considerano l'intrinseca "internazionalità" dell'attività d'impresa nell'era della globalizzazione.

Le precedenti edizioni sono state apprezzate anche per l'attenzione posta alle regole introdotte da accordi internazionali di grande importanza, grazie ai quali sia gli Stati che le imprese sono chiamati a riconoscersi reciprocamente e cooperare. Nella nuova edizione, questa prospettiva di sempre maggiore ampiezza viene mantenuta, attraverso un'analisi che è rivolta a tutti coloro che coltivano un interesse - accademico, giuridico o amministrativo - in questa area del diritto.

(Traduzione libera dall'inglese del flyer dell'editore)

Alberto Santa Maria, European Economic Law, Quarta edizione, pp. 602, Wolters Kluwer