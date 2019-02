LCA e Chiomenti nell'acquisizione delle quote di Erick Thohir in FC Internazionale Milano da parte di LionRock Capital

LCA Studio Legale, con un team guidato da Giovanni Lega e composto dagli avvocati Nicola Maffioletti e Chiara Novelli, ha assistito LionRock Capital, fondo di investimento con sede a Hong Kong, nell'ingresso nel capitale sociale di F.C. Internazionale Milano SpA. In particolare, LionRock Capital ha acquisito la società International Sports Capital S.p.A., proprietaria della partecipazione azionaria di minoranza pari al 31,05% del club, in precedenza detenuta – attraverso International Sports Capital HK Limited – dall'imprenditore indonesiano ex presidente dell'Inter Erick Thohir, assistito per gli aspetti M&A da Chiomenti, con un team composto dal partner Marco Nicolini e dall'associate Benedetta Gizzi.