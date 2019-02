Sentenza: assoluzione mancato pagamento Iva

Il Tribunale di Milano ha assolto con formula piena e in via definitiva un ex docente universitario che aveva preso in mano le redini dell'azienda di famiglia, una ditta di calzature, finito imputato per non aver pagato l'Iva per cinque annualità, per un totale di circa 1,7 milioni. Il giudice Flaviana Balloi ha accolto la tesi dei difensori, gli avvocati Francesco Arata, Claudio Schiaffino e Francesca Nobili: è stato riconosciuto, non tanto che non ci fosse capitale, ma la scelta e lo sforzo di usarlo per garantire una continuità di impresa ed evitare il crac, purtroppo "senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà".

Per far fronte alla mancanza di liquidità dovuta alla crisi che nel 2010 aveva investito il settore calzaturiero, l'uomo aveva investito nella società 9 milioni di euro del suo patrimonio personale che aveva scelto di utilizzare non per saldare i debiti col fisco ma per un piano di rilancio imprenditoriale volto in prima istanza a preservare l'attività e un centinaio di posti di lavoro e in un secondo momento a regolare i conti con l'erario. L'imputato è stato assolto perché aveva messo in atto "una serie di iniziative concrete (...) dirette a consentirgli di recuperare quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale".