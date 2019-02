Venturis Consulting Group, due nuovi ingressi nel gruppo

Venturis Consulting Group continua a crescere: due nuovi ingressi nel gruppo.

Venturis Consulting, società europea leader nella consulenza sulla strategia per studi legali, prosegue il percorso di espansione. La societa' che lo scorso hanno ha visto prima l'apertura della practice italiana guidata da Laura Pirillo e Gerard Tanja a Milano, poi quella della sede tedesca a Monaco, conta oggi 7 soci, 2 Of Counsel e 3 Analyst / Researchers distribuiti tra Milano, Amsterdam, Monaco e Londra.

Dalla sede di Monaco si aggiungono infatti al team europeo: Stefanie Hoogklimmer, prima Associate Director CRM poi Global Head of Client Focus rispettivamente in Allen & Overy e Clifford Chance e oggi Partner di Venturis che in Italia si occuperà insieme a Laura Pirillo di Client development & Profitable Revenue Growth ai fini dello sviluppo delle strategie di crescita dei fatturati degli Studi domestici; e Wolf Kahles che, forte dell'esperienza maturata prima in KPMG poi in Clifford Chance, si occuperà con Laura Pirillo del supporto alle strategie di crescita lato HR, Succession Planning, Performance Management e Career Development, per completare e sostenere l'area già dedicata dal gruppo al Talent Management.

Gerard Tanja, Founder e Partner di Venturis Consulting Group, commenta: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Stefanie e Wolf, la loro competenza rafforza ulteriormente la nostra offerta strategica nelle aree critiche del business ". Laura Pirillo, Partner e AD di Venturis in Italia, aggiunge: "La segmentazione del mercato rende inevitabile una crescente attenzione ai modelli strategici. L'ingresso di Stefanie e Wolf è un passo importante per i clienti della practice italiana oggi alle prese con un mercato sepre piu'competitivo che richiede un approccio sistematico a strategia, relazioni e processi.

Il 14 Marzo a Milano, Stefanie e Laura presenteranno ‘'Cutting-edge service delivery'' un seminario su come realizzare allineamento fra aspettative clienti e crescita dei profitti in un mercato alle prese con le nuove scommesse interne.