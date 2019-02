PORTOLANO CAVALLO CON BVA GROUP NELL'UNIONE CON DOXA

Gli studi legali Portolano Cavallo e Linklaters hanno assistito rispettivamente BVA Group e Alchimia S.p.A. nell'unione comunicata in data odierna tra BVA Group e Doxa, volta a creare una delle più importanti realtà nel campo delle ricerche di mercato su scala internazionale.

L'operazione si concretizza in uno scambio azionario: Alchimia S.p.A., la holding di partecipazioni controllata al 100% dall'imprenditrice Marina Salamon a cui fa capo Doxa, reinvestirà la maggioranza di quanto ricevuto in azioni di BVA Group, diventando azionista della «combined identity».

Portolano Cavallo ha assistito l'acquirente BVA SAS, entità di BVA Group, per i profili legali con un team composto dai partner Francesco Portolano e Yan Pecoraro, insieme al partner Andrea Gangemi, che ha curato gli aspetti di diritto del lavoro, coadiuvati dagli associati Giorgio Ferrero e Ginevra Sforza, insieme agli avvocati Judith Fargeot, partner, e Lisa Becker, associate, dello studio francese Vivien & Associés. Gli aspetti finanziari sono stati curati da Guido Pelissero di New Deal Advisor e i profili fiscali da Luca Zoani di Spada Partners.

Linklaters ha assistito Alchimia S.p.A. per gli aspetti legali, con un team composto dal partner Pietro Belloni e da Giulio Politi, associate, per gli aspetti corporate, e da Federica Barbero, counsel, per i profili di diritto del lavoro.