La presentazione del volume di Stefania Pellegrini, "L'impresa grigia", che si è tenuta lo scorso 8 febbraio nella suggestiva Sala della Loggia del Maschio Angioino a Napoli, ha rappresentato una importante occasione di confronto ed approfondimento che ha visto dialogare, insieme all'autrice, il sindaco Lugi de Magistris, il procuratore della DDA di Napoli Giuseppe Borrelli, il professore Isaia Sales, il giornalista Sandro Ruotolo e l'associazione di amministratori giudiziari Advisora. Al centro del dibattito il delicato ed attualissimo tema della zona grigia, un'area indefinita tra lecito ed illecito, in cui prendono forma relazioni di collusione e corruzione, dove tutto è solo formalmente e all'apparenza legale. Una zona ricca di tante sfumature o "gironi danteschi" perché diversi sono i gradi di complicità della borghesia con il sistema mafioso. Un tema che investe le culture imprenditoriali e professionali e, più in generale, le prospettive sociali, è il tema dei rapporti tra mafia e società.

L'autrice analizza con un approccio multidisciplinare, giuridico, sociologico, storico, antropologico, rielaborato in chiave criminologica, l'evoluzione del fenomeno mafioso, la sua espansione territoriale in zone cosiddette "non tradizionali", la sua infiltrazione nell'economia legale e nel tessuto imprenditoriale del Paese.

Le mafie si sono evolute, da mera attività predatoria tesa all'acquisizione di riconoscimento e consenso sociale e, quindi, di potere ed arricchimento economico, sono passate a svolgere un'attività mediatoria, in grado di stabilire rapporti di interesse con le sfere dell'economia, della politica, della società, fino a giungere ad una attività di moderna accumulazione del capitale - che sarà messo in circolazione attraverso attività produttive, così da ottenerne un'ulteriore valorizzazione – per poi realizzare sofisticate forme di co-partecipazione con il sistema dell'imprenditoria legale.

Ma accanto all'impresa criminale o all'impresa a partecipazione mafiosa, che si collocano di diritto nell'area nera, c'è l'impresa grigia, ci sono quegli "imprenditori che nel momento stesso in cui si mettono al servizio della criminalità organizzata, cessano di essere imprenditori". Da quel momento, infatti, l'imprenditore non svolgerà più la funzione sociale di creare ricchezza e valore utili alla collettività, "non sarà più stimolato ad alimentare la sua creatività; l'agire imprenditoriale non sarà più orientato in modo autonomo, in base al calcolo del capitale, ma si muoverà all'interno di un sistema economico politicamente condizionato".

Sarà la mafia ad alimentare un sistema di economia assistita con un effetto depressivo sugli investimenti e sulla crescita imprenditoriale, attribuendo a se stessa la capacità di essere protagonista dello sviluppo economico. Come ha osservato il procuratore Borrelli, infatti, "l'intervento economico della criminalità organizzata non risponde soltanto all'esigenza di investire le enormi quantità di denaro che altrimenti rimarrebbero inerti, ma ha anche il fondamentale scopo di acquisire consenso. Creare ricchezza significa anche poter offrire poposti di lavoro". Il consenso di cui gode la mafia ha un valore utilitaristico paragonabile a quello che riscuote un imprenditore che dà lavoro e fa girare la ricchezza. La mafia, come diceva Giovanni Falcone, "si fa Stato dove lo Stato è tragicamente assente".

La mafia si è trasformata: "non più una piovra che estende i propri tentacoli in una morsa letale, quanto piuttosto un camaleonte in grado di mimetizzarsi con il territorio, assumendone le sembianze, senza però mutare la propria identità".

"La rappresentazione di una mafia violenta" – prosegue Giuseppe Borrelli – "non risponde più alla realtà, ma alla logica di voler ridurre il fenomeno mafioso ad una spettacolarizzazione mediatica. La mafia, in particolare la ‘ndrangheta, è presente nell'Italia che conta, nelle elite economiche, professionali e sociali, soprattutto del Nord Italia. Le grandi organizzazioni criminali sviluppano i loro principali proventi più che dal traffico di stupefacenti, da fenomeni che presuppongono società cartiere e triangolazioni con l'estero".

Si tratta di società cd. "paravento", che non svolgono alcuna attività produttiva e nascono esclusivamente per riciclare capitale di origine illecita, per poi scomparire velocemente. Lo scopo è quello di trasferire ingenti somme di denaro tra soggetti, varcando anche i confini nazionali per poi, a volte, rientrarvi dopo una serie di operazioni volte ad ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari.

"L'infiltrazione della mafia nell'economia legale" – prosegue Giuseppe Borrelli – "avviene attraverso l'adesione, la convenienza, l'opportunità; vi è una sottile capacità da parte delle organizzazioni criminali di cogliere le opportunità, spesso precorrendo i tempi. La percezione di questo fenomeno è evidente nei rapporti tra mafia e mondo delle professioni. In capo ai professionisti esiste un livello diverso di responsabilità giuridica a seconda dei casi, ma anche una responsabilità sociale".

Protagonisti dell'area grigia, sono gli imprenditori ed i professionisti, avvocati, commercialisti, notai, architetti che da anni mettono a disposizione le loro competenze, che i consociati naturalmente non posseggono, per rendere possibile l'insinuazione nell'economia legale di sistemi criminali. A volte non è facile cogliere il grado di consapevolezza di tali soggetti. Può accadere che un imprenditore da vittima diventi, nel tempo, acquiescente se non addirittura colluso (partecipe, quando è animato da uno spirito di affectio societatis tale da collocarsi stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione, concorrente quando agisce dall'esterno dell'associazione fornendo un contributo causale alla realizzazione del programma criminoso dell'associazione). È ciò che accade quando si passa da una situazione di coazione ad una interessata connivenza.

La Suprema Corte con sentenza n.84 del 1999 ha individuato l'elemento discretivo tra imprenditore vittima e imprenditore colluso nella condizione della "ineluttabile coartazione", alzando così il livello di offensività della minaccia che deve mettere in pericolo non solo gli interessi di natura patrimoniale, come quelli connessi all'attività imprenditoriale, ma estendersi al pericolo attuale di danno grave alla persona e ai suoi familiari.



Protagonisti dell'area grigia sono una rete di professionisti che rappresenta la "corte" dei mafiosi e che svolge attività legali, amministrative e commerciali, l'anima, cioè, della "borghesia mafiosizzata" che esprime l'esatta misura dello stretto legame tra processi violenti di accumulazione e sistema relazionale entro cui tali processi si realizzano. Cosa diversa, invece, è la "borghesia mafiosa", quelle classi agiate e ricche della popolazione che sfruttano la loro posizione e il loro ruolo per finalità criminali e per le quali si può pienamente configurare il reato di associazione mafiosa ex art. 416 bis del codice penale.

Il discrimine tra attività professionale lecita ed illecita è stato individuato dalla Corte di Cassazione nel 2014 (Cass. Pen. II sez. n. 17894/2014): quando il professionista non si limita a fornire al proprio cliente pareri ed assistenza, ma si lascia coinvolgere nei suoi affari suggerendo sistemi e modalità di elusione fraudolenti e pareri contra legem, allora il professionista abdicherà al suo ruolo e da "consigliere si trasformerà in consigliori, pronto a colludere e tradire la propria professione, contribuendo in modo determinante a far raggiungere alle cosche mafiose gli obiettivi di rinforzarsi e penetrare nei gangli vitali della società civile".

Sulla evoluzione delle mafie ha dissertato ampiamente Isaia Sales: le mafie non sono un residuo di società tradizionali destinate a scomparire con l'inevitabile modernizzazione delle società dove si erano all'inizio radicate; le mafie hanno condizionato e condizionano la vita della nazione. Se è vero che il metodo mafioso è innanzitutto uno strumento di capitalizzazione della violenza, cioè un modo di procacciarsi risorse economiche con l'uso della violenza, è pur vero che la mafia è capace di cogliere opportunità dalle più sofisticate forme di modernizzazione; di convivere con metodi arcaici ed al tempo stesso con società altamente sviluppate, civili, democratiche. L'espansione territoriale nelle regioni del Nord ne è una chiara dimostrazione. Le mafie in territori diversi da quelli tradizionali si adeguano al tessuto sociale, economico, ambientale, utilizzando strategie diversificate a seconda dei contesti che va a colonizzare.

La globalizzazione dell'economia e la sua progressiva finanziarizzazione si è mostrata assolutamente congeniale alle caratteristiche "imprenditoriali" dei mafiosi e al riuso dei loro capitali. Se nella fase storica precedente erano state le relazioni politiche e istituzionali a consentire una presenza nell'economia locale, oggi sembrano essere le regole del gioco dell'economia finanziaria a garantire il nuovo ruolo delle mafie nei mercati locali e globali.

La criminalità mafiosa cresce senza essere ostacolata dall'economia legale a causa dell'opacità dell'economia, che non consente un confine sicuro, certo e invalicabile tra attività legali e quelle illegali. I mafiosi non sono sentiti come corpi estranei. L'economia legale non scaccia automaticamente l'economia illegale e criminale, tra le due non c'è totale incompatibilità, anzi la convivenza sembra essere la caratteristica del loro rapporto.

È ciò che emerge anche dall'analisi di Stefania Pellegrini volta a superare stereotipi ed immaginari collettivi sull'espansione delle mafie in territori considerati tradizionalmente immuni alle infiltrazioni mafiose, che hanno prodotto un effetto distorsivo sulla percezione sociale del fenomeno. Spesso, infatti, le mafie vengono viste come un fenomeno dal carattere meramente economico, edulcorato da qualsiasi significato criminale, come il prodotto di una contaminazione esogena da parte di un "Sud contaminato e contaminante". Ed invece, come ha sottolineato anche il sindaco Luigi de Magistris, il legame tra borghesia mafiosa, tra elite professionali ed imprenditoriali del Nord e criminalità organizzata è tutt'altro che largo. Come è emerso da numerose indagini e processi. Non sempre, infatti, la subordinazione dell'imprenditore alle richieste mafiose è riconducibile alla sottomissione ad una condotta estorsiva, più spesso è da ricondurre all'interesse da parte dell'imprenditore a conseguire vantaggi dalla contiguità con il sodalizio mafioso. Difficile immaginare la totale inconsapevolezza delle imprese del Nord circa l'origine illecita di ingenti capitali riciclati nelle loro aziende.

Siamo nell'era del "giustificazionismo", come lo definisce Isaia Sales, in cui assistiamo al silenzio degli economisti oppure a teorie economiche che giustificano coloro che utilizzano mezzi impropri per raggiungere obiettivi criminali.

Il legame tra mafia ed economia è indissolubile – osserva Sandro Ruotolo - "nel pieno della peggiore crisi economica, iniziata nel 2007, la mafia continua ad arricchirsi senza risentire minimamente delle crisi internazionali e dell'andamento dei mercati. Mentre la mafia perde consenso nei quartieri popolari, si infiltra sempre più nelle regioni del Nord, dove fa affari con la borghesia.

Determinante è il fattore scelta che si sostanzia di responsabilità attive ed omissive. Le responsabilità attive degli imprenditori che scelgono di accettare capitali di provenienza sospetta, piuttosto che accettare il fallimento imprenditoriale e depositare i libri contabili in tribunale. Le responsabilità di politici, amministratori e dipendenti pubblici che scelgono di trarre beneficio dalle pratiche corruttive per l'affidamento di appalti.

Altrettanto gravi sono le responsabilità omissive riscontrabili in quei fenomeni che Nando dalla Chiesa ha efficacemente denominato "mutismo istituzionale" e "omertà sociale".

Si tratta – prosegue Sandro Ruotolo - di rappresentanti delle istituzioni che negano o sminuiscono la presenza della criminalità mafiosa, di cittadini che scelgono di abbassare lo sguardo, di una borghesia che da un lato si indigna e dall'altro stringe accordi economici con la mafia, di giornalisti che scelgono di prefigurare verità piuttosto che avvicinarsi alla verità. È quella che Nando dalla Chiesa ha definito "la grande rimozione".

La "borghesia mafiosizzata" – osserva Stefania Pellegrini – sottovaluta la profonda essenza di violenza che caratterizza l'origine dei capitali investiti; le attività imprenditoriali vengono viste come entità asettiche operanti in un tessuto estraneo a dinamiche criminali. E anche di fronte all'evidenza delle indagini pubbliche che portano alla luce affari illeciti tra imprenditoria del Nord e consorterie mafiose, raramente vi è stata un'assunzione di responsabilità nell'aver aperto le porte a capitali di dubbia provenienza con l'unico interesse di salvare o incrementare le attività economiche. Il fenomeno delle mafie al Nord – sostiene Sandro Ruotolo - è terribilmente sottovalutato, a differenza del Sud dove è presente una maggiore reattività sia da parte degli uomini di legge che da parte del tessuto sociale. È sulla borghesia, che occorre lavorare, affinché vi sia quella presa di coscienza che agevoli la costruzione di una comunità civica in grado di riconoscere e contrastare le infiltrazioni criminali.

Nel suo lavoro di analisi socio-giuridica, Stefania Pellegrini si sofferma sulle responsabilità giuridiche e sociali di quegli imprenditori e professionisti che, come ha efficacemente osservato Nando dalla Chiesa, rappresentando "la mafia al di fuori della mafia", permettono alle organizzazioni criminali di fiorire ed infiltrarsi nell'economia legale. "I professionisti che consapevolmente mettono al servizio dell'organizzazione le proprie competenze ponendo in essere attività lecite, ma utili al perseguimento di finalità criminali, antepongono i loro interessi e quelli dei loro clienti a quelli della comunità, violando il compito che sono stati chiamati a svolgere in qualità di mestieri ad alta utilità sociale". Molto spesso il contributo di questi professionisti non si limita a mettere le proprie competenze a disposizione delle consorterie mafiose, ma consiste nel creare una rete di relazioni tra capi dell'organizzazione criminale e politici, magistrati, imprenditori, stendendo un red carpet per il loro ingresso nella società civile, con l'effetto di moltiplicare la forza di espansione del sodalizio criminale e di proiettare la criminalità organizzata in una dimensione sempre più economica. I soggetti ed i comportamenti riconducibili all'area grigia producono effetti variamente funzionali agli interessi dell'area nera, svolgendo nei confronti delle strategie mafiose un'azione coadiuvante. A tali comportamenti molto spesso non sono ascrivibili responsabilità penali. Per questo motivo si ritiene opportuno, di fronte al decadimento etico che ha condotto questi soggetti ad anteporre interessi privati e meramente economici, al bene e alla tutela della collettività, dare forza e legittimità al riconoscimento della responsabilità sociale e morale attivabile dalla collettività e dagli ordini professionali.

I patrimoni frutto di strategie mafiose rappresentano forme di inquinamento economico e alterano i meccanismi di funzionamento di un sistema concorrenziale, fino a realizzare forme sofisticate di strategie di controllo del territorio e delle dinamiche sociali.

L'esigenza di intervenire a salvaguardia dell'ordine pubblico e di tutelare l'ordine economico ha portato il legislatore italiano ad elaborare un apparato efficace ed incisivo nell'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati. Le misure di prevenzione patrimoniali rappresentano un unicum a livello internazionale, un apparato efficace ed incisivo che, aggredendo le basi economiche del crimine organizzato, "colpisce le organizzazioni criminali dove fa più male". L'ablazione dei profitti del reato, infatti, non solo sottrae disponibilità finanziaria, indebolendo l'organizzazione, ma ha anche il potere di minare quel consenso basato sul riconoscimento di un potere sino ad allora incontrastato.

La capacità camaleontica della mafia di non essere mai uguale a se stessa nelle sue manifestazioni, ha chiamato il legislatore a rafforzare, con diversi interventi normativi, gli strumenti in grado di arginare il fenomeno delle infiltrazioni criminali nell'economia sana del Paese. Anche i magistrati sono chiamati ad assolvere al delicato compito di interpretare ed applicare correttamente la normativa antimafia, adattandola di volta in volta ad una realtà mutevole e metamorfica.

L'esigenza di intervenire sulla vasta area grigia, di prevenire, prima ancora che contrastare, la costante e crescente contaminazione dell'economia legale, ha portato il legislatore ad affinare il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali con l'introduzione di strumenti alternativi a quelli ablatori del sequestro e della confisca. La recente riforma del d.lgs. 159/2011, attuata con l. 161/2017, ha aperto la strada ad un "prevenzione dolce", un intervento terapeutico a bassa intensità sanzionatoria volto alla bonifica di aziende che, pur presentando forme di condizionamento mafioso, non ne siano però pregiudicate nella loro sostanziale integrità. L'amministrazione giudiziaria ed il controllo giudiziario (artt. 34 e 34 bis c.a.) mirano a scongiurare la degenerazione di fenomeni di contiguità tra imprese e mafia in una fase ancora embrionale di condizionamento per sottrarle in tempi rapidi all'infiltrazione mafiosa e restituirle al libero mercato depurate dagli elementi inquinanti

