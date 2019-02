Dario Covucci entra in LCA

LCA Studio Legale annuncia l'ingresso dell'avv. Dario Covucci, che andrà a rafforzare il Dipartimento di Contenzioso in qualità di partner.

Dario Covucci proviene da BonelliErede, dove ha lavorato dal 2007, ed è stato membro del Focus Team Diritto dell'Ambiente e del Danno Ambientale e del Focus Team Diritto dell'Arte.

Vanta una solida esperienza nel contenzioso civile e commerciale e ha assistito clienti italiani e stranie-ri in questioni di diritto societario, in ambito M&A, e nel campo della responsabilità civile e ambientale, in sede civile e penale.

Nel corso degli anni ha prestato consulenza a diverse società dell'industria chimica e dell'oil&gas nella gestione di responsabilità ambientali a livello contrattuale, in procedure di bonifica e in sede giudizia-ria. E' inoltre specializzato nelle tematiche del Terzo Settore e presta assistenza nella redazione di con-tratti commerciali, in operazioni di acquisizione di aziende e partecipazioni, nella pianificazione succes-soria e passaggi generazionali, nonché nella creazione di veicoli per la valorizzazione di opere d'arte.

Questo ingresso – che conferma il percorso di crescita da tempo intrapreso da LCA - consentirà una più completa assistenza ai clienti in ambito giudiziale e stragiudiziale, e introduce nuove expertise in settori come il diritto dell'ambiente e il Terzo Settore che andranno ad affiancare e ulteriormente ar-ricchire le competenze core dello Studio.