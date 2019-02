Pirola Pennuto Zei & Associati assiste Midwich Limited nell'acquisizione di Prase Engineering S.p.A

Midwich Limited, società leader e top player in UK nel settore della produzione e distribuzione di sistemi audiovisivi, ha acquisito una partecipazione di maggioranza nella Prase Engineering S.p.A., azienda attiva nella fornitura di prodotti e servizi audiovisivi a clienti professionali.

L'acquirente è stato assistito, per gli aspetti legali, dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati con il Partner Massimo Di Terlizzi e il Junior Partner Fabrizio De Luca.

Pirola Pennuto Zei & Associati conta oltre 600 professionisti, di cui 120 partner, 10 sedi in Italia (Milano, Roma, Torino, Verona, Padova, Bologna, Brescia, Napoli, Parma e Firenze), uffici a Londra, Pechino e Shanghai e si colloca tra i primi 3 studi tributari e legali in Italia.

Lo Studio è specializzato in consulenza tributaria e legale e, tra le altre, in particolare, fornisce assistenza in importanti contenziosi tributari e legali, in operazioni di fusione ed acquisizione, operazioni di Private Equity, Diritto Societario e Commerciale, Diritto dell'informatica e Diritto d'autore, Diritto del lavoro e Contenzioso civile.