Liquidazione del danno per diffamazione a mezzo stampa: serve maggiore responsabilizzazione da parte di chi commenta o riporta notizie tramite web e social network

La media effettiva del risarcimento dei danni liquidato nelle sentenze (89) esaminate del periodo 2014-2017, evidenzia un importo medio di poco superiore ai 26 mila euro



Milano, 22 Febbraio 2019 – Secondo l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, su 89 sentenze esaminate, riferite agli anni dal 2014 al 2017, la liquidazione giudiziale del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, si attesta su un importo medio pari a 26.290,00 euro. E' un dato che fa riflettere soprattutto se pensiamo a quanto oggi la comunicazione digitale, dal giornalismo online, ai blog, ai social network, sia diffusa e utilizzata come strumento per diffondere o commentare notizie.



Quali sono i criteri utilizzati dai giudici per definire la misura della sanzione economica per il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa? Diversi sono i fattori che incidono sulle valutazioni dei giudici civili: dalla notorietà del diffamato, alla natura della condotta diffamatoria, dallo strumento di comunicazione scelto per diffamare agli effetti provocati, anche in termini di clamore mediatico e danno reputazionale, dalle condotte reiterate all'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione che consiste nel cosiddetto "animus diffamandi". In base a questi parametri il giudice valuta il grado di diffamazione esprimendosi in un giudizio sanzionatorio che potrebbe superare anche i 50 mila euro per quei comportamenti giudicati di grave lesione diffamatoria.



In base all'esame delle sentenze prese in considerazione dall'osservatorio milanese, il quantum del risarcimento dei danni liquidato è per la maggior parte racchiuso nel range tra i 1.000,00 e i 20.000 euro.



"Si tratta - spiega l'Avv. Luciano Daffarra di C-Lex, esperto in materia di diffamazione a mezzo stampa – di un'analisi interessante e autorevole, visto l'ente che l'ha compiuta, che evidenzia quanto ancora sia necessario fare dal punto di vista della percezione del reato. E' evidente che da un lato oggi esistono molteplici forme di diffamazione, dai social network, ai blog, alle piattaforme informative, così come si sta sempre più assistendo ad una disintermediazione delle fonti, rendendo più complesso assoggettare a controlli o autenticare commenti ed esternazioni. Va d'altro canto garantita una maggiore tutela del diffamato quando le notizie diffuse non siano "vere" create ad arte per porre in cattiva luce i soggetti cui le offese vengono rivolte. i dati dell'Osservatorio evidenziano come ancora i risarcimenti siano generalmente blandi, non consentendo a chi subisce atti di diffamazione di essere realmente protetto dalla giustizia. Sotto il profilo del diritto penale non servono pene più severe, ma è necessario che vi sia una maggiore responsabilizzazione di chi si esprime attraverso i mezzi di comunicazione di massa, senza considerare opportunamente la enorme diffusione di quanto afferma".