DLA PIPER E L&B PARTNERS NEL FINANZIAMENTO A E4E

DLA Piper e L&B Partners sono gli studi legali coinvolti nel finanziamento, per complessivi Euro 28,7 milioni, concesso da UBI Banca in favore di E4E S.r.l. il cui capitale sociale è interamente detenuto da E2E S.p.A., uno dei primari operatori nazionali nel settore dell'energia rinnovabile derivante da fonte solare.

La complessa operazione di finanziamento è finalizzata a finanziare parte dei costi per l'acquisizione da parte di E4E di iniziative per la produzione di energia rinnovabile da fonte solare site in tutta Italia.

DLA Piper ha assistito UBI Banca con un team coordinato dal lead lawyer Giampiero Priori con la supervisione del partner Federico Zucconi Galli Fonseca coadiuvati dai lawyers Ivano Sproviero e Oreste Sarra e dai trainee Francesco Cerri e Fabrizia Fania che hanno curato gli aspetti relativi alla strutturazione e negoziazione del finanziamento e della documentazione ancillare dello stesso.

UBI Banca ha strutturato l'operazione di finanziamento come Sole Mandated Lead Arranger rafforzando ulteriormente il track record di UBI nello specifico settore del fotovoltaico italiano.

Il Gruppo E2E, che ha visto direttamente coinvolti il CFO Fabio Brambilla e l'AD Gianluca Lancellotti, è stato assistito dallo studio L&B Partners con un team guidato dal managing partner Michele Di Terlizzi, coadiuvato dal senior associate Giuseppe Candela per quanto riguarda gli aspetti relativi alla negoziazione del finanziamento e della documentazione ancillare dello stesso.

Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati curati da Giovannella Condò dello studio notarile Milano Notai.