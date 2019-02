LATHAM & WATKINS E LEGANCE CON AZIMUT E BANCO BPM NEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DA 200 MILIONI

Azimut Holding ha sottoscritto un contratto di finanziamento per complessivi Euro 200 milioni non garantito. Il finanziamento è costituito da due distinte linee di credito, una amortizing e una bullet, con scadenza nel dicembre 2021. Il finanziamento, unitamente ai mezzi propri disponibili, assicura ulteriore supporto finanziario per le attività e i processi di crescita del Gruppo.

Latham & Watkins ha assistito Azimut con un team composto dai partner Antonio Coletti e Marcello Bragliani, dal counsel Mauro Saccani e dall'associate Davide Camasi. Il team legale interno di Azimut è stato guidato dall'.Avv. Marita Freddi.

Legance – Avvocati Associati ha assistito Banco Bpm con un team composto dal partner Guido Iannoni Sebastianini, dalla senior associate Beatrice Zilio e dall'associate Alessandro Buiani.