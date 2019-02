LEGANCE CON IL POLICLINICO SAN MARCO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE

Legance - Avvocati Associati ha assistito il Policlinico San Marco di Zingonia (BG) del Gruppo San Donato nella seconda fase dei lavori di ampliamento e riqualificazione.



Per la realizzazione dei lavori che porteranno alla costruzione di un nuovo edificio di sei piani (per 10.000 metri quadrati di superficie e 30.000 metri cubi di volume) è stato firmato un contratto di appalto con l'ATI appositamente costituita tra CRS Impianti S.r.l. di Gorle e Vanoncini S.p.A. di Mapello. L'intervento, interamente sostenuto dal Gruppo San Donato, costerà oltre 20 milioni di euro, che si aggiungono ai 35 milioni di euro già spesi per la prima fase di lavori ormai conclusa.

Il team di Legance che ha seguito l'operazione è stato guidato dal Senior Associate Lorenzo Gentiloni Silveri, con il Managing Associate Emanuele Artuso, il Senior Associate Nicola Toffanin e l'Associate Emanuele Procario. Gli aspetti di sicurezza sul lavoro sono stati seguiti dalla Senior Associate Alice Villari.

L'ATI è stata assistita dall'Avvocato Stefania Baranca dello Studio Legale Capelli & Baranca.